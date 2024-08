Unione dei Comuni della Valdichiana, approvato il Piano di Protezione Civile

Arezzo, 28 agosto 2024 – Durante l’ultimo Consiglio dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese è stato approvato il Piano di Protezione Civile per la parte relativa alla gestione associata. Tale approvazione ha trovato completamento nei mesi precedenti da parte di tutti e dieci i comuni dell’Unione del proprio Piano Comunale di Protezione Civile predisposto dal servizio associato di protezione civile dell’Unione. Lo svolgimento in forma associata di una funzione fondamentale come la Protezione Civile rappresenta una modalità organizzativa che va a garantire lo svolgimento delle funzioni preposte alla Protezione Civile di ogni Comune. Il Piano definitivo, sia nella parte relativa alla gestione associata che nei piani di protezione civile che ogni Comune prima approva singolarmente, tiene conto delle osservazioni formulate dalle amministrazioni interessate, degli aggiornamenti normativi e delle integrazioni e correzioni apportate dallo stesso servizio associato.

Il Piano va a tratteggiare i possibili scenari in relazione ai vari eventi di rischi - sismico, idrogeologico, incendi boschivi e incidenti industriali rilevanti, andando a definire l’organizzazione delle esercitazioni per la verifica delle procedure operative del Centro Operativo Intercomunale e dei comuni associati nelle quali dovrà essere prevista la partecipazione delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio, nonché una serie di attività volte alla massima diffusione e informazione alla popolazione.

In collaborazione con i referenti comunali, il Piano prevede poi il raggiungimento di vari obiettivi quali l’inquadramento del territorio e definizione/analisi del quadro dei rischi presenti, in modo particolare per i rischi idraulico e idrogeologico; l’analisi delle infrastrutture e delle risorse tramite un censimento degli edifici vulnerabili e strategici presenti; la definizione della sala operativa, intesa come centro gestionale in emergenza; la definizione dei possibili scenari di rischio e di danno per la popolazione con riferimento a edifici strategici (scuole, ospedali, uffici pubblici...), industrie, beni culturali, viabilità; l’individuazione delle Aree di Emergenza (attesa, ricovero della popolazione e ammassamento soccorritori), le elisuperfici e l’individuazione di "cancelli" per la regolazione/negazione di accesso nelle aree a rischio; il censimento dei mezzi e i materiali presenti in ambito intercomunale utilizzabili in emergenza: in ogni comune dovranno essere individuati i magazzini per lo stoccaggio di mezzi e materiali idonei per fronteggiare le emergenze; definire un modello di intervento e le modalità di coordinamento tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di protezione civile, individuando i compiti e le responsabilità a livello comunale e intercomunale e infine stabilire un sistema di comunicazione e informazione alla popolazione, sia in periodi di normalità (informazione preventiva) sia in situazioni di emergenza.

Gli elaborati dei Piani di Protezione Civile di tutti e dieci i Comuni sono consultabili sul portale dell’Unione dei Comuni nelle pagine dedicate alla protezione civile e nei prossimi mesi l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese organizzerà degli incontri con i cittadini per presentare il Piano e fornire tutti i chiarimenti richiesti.