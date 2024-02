Arezzo, 9 febbraio 2024 – Una medaglia commemorativa per ricordare Casa Thevenin agli ospiti che saranno in visita in occasione di incontri istituzionali, realizzata su bozzetti degli studenti dell’Istituto Margaritone sezione Orafi. E’ il progetto che la fondazione di via Sassoverde ha perfezionato con la scuola professionale, grazie alla condivisione dell’idea tra il presidente Sandro Sarri e il dirigente Roberto Santi e che conferma il legame sempre più forte dell’istituto con la città e nel caso specifico con i giovani e la scuola. Saranno gli studenti del Margaritone a studiare le proposte grafiche in un “concorso di idee” dal quale sarà selezionata quella che identificherà Casa Thevenin nella medaglia dedicata.

“Ringrazio il professor Santi per la sensibilità e la disponibilità dimostrate ad essere parte attiva con i suoi talentuosi studenti di un progetto voluto dal consiglio della fondazione. La medaglia commemorativa di Casa Thevenin sarà non solo un prezioso ricordo ma anche una testimonianza della creatività e della maestria dei giovani del nostro territorio”, ha commentato il presidente Sandro Sarri.