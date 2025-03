Arezzo, 10 marzo 2025 – Una grande risposta dei tifosi per l’aperitivo per Rossana

Gli ospiti amaranto e la donazione per un gattile. Prenotazioni sold out

Raccolta fondi aperta tutto il mese di marzo

C’è stata una grande risposta da parte dei tifosi amaranto e degli amici che anno dopo anno ricordano sempre con più forza Rossana Sacconi. È praticamente tutto pronto, e le prenotazioni sono andate sold out in poche ore, per l’aperitivo di solidarietà che si terrà domani pomeriggio, domenica 9 marzo, dalle 18,30 nella sede del comitato Orgoglio Amaranto all’interno della Curva Sud Lauro Minghelli. Nella stessa occasione sarà possibile sottoscrivere la tessera per l'anno 2025, i 15esimo dalla nascita del comitato.

L’obiettivo è quello di stare insieme tra coloro che sentono forte la mancanza dell’amica tifosa Rossana e contribuire a una causa alla quale teneva molto, quella del benessere dei gatti. Per questo in occasione della Giornata Internazionale della Donna è stato scelto di raccogliere donazioni a favore del gattile Casa Mauu che opera in provincia di Arezzo e che si appresta a vivere, come ogni anno, uno dei periodi più intensi per le nascite di piccoli mici che rischiano di essere abbandonati. Sarà presente una rappresentanza dell’associazione che potrà illustrare l’importanza dell’attività di volontariato e delle donazioni.

In questa occasione come sempre ospitiamo insieme l’Arezzo Calcio Femminile e la Società Sportiva Arezzo che saranno presenti con due delegazioni, tra cui il presidente dell’Acf Massimo Anselmi e il team manager Roberto Cucciniello, mentre per l’Arezzo Calcio ci saranno il direttore Nello Cutolo, mister Cristian Bucchi e l’ex calciatore amaranto Fabio Foglia adesso nei ranghi delle giovanili amaranto.

Orgoglio Amaranto ha deciso di dedicare tutto il mese di marzo alla raccolta fondi in ricordo di Rossana Sacconi. Sarà possibile contribuire, oltre che partecipando all’aperitivo, al banchino che ci sarà in Curva in occasione della prossima partita in casa contro il Carpi, contattando il direttivo di Orgoglio Amaranto, il presidente Daniele al 328 8908334, la volontaria Laura al 347 1788974 oppure con bonifico intestato a Orgoglio Amaranto, Iban IT57Q0885114100000000378325, con causale “Donazione per Rossana”.