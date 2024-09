Una festa in lingua inglese nel cuore di Arezzo con Accademia Britannica

Arezzo, 10 settembre 2024 – Una festa tutta in lingua inglese nel cuore della città. A proporla è Accademia Britannica - IH Arezzo che, sabato 14 settembre, aprirà il quarantacinquesimo anno accademico con una giornata ricca di attività per tutte le età che offriranno occasioni di studio, divertimento, valutazione del proprio livello di preparazione e presentazione delle novità della scuola. L’obiettivo è di festeggiare l’anniversario con un ritrovo per gli allievi di oggi, di ieri e di domani attraverso un open day a partecipazione gratuita che, ospitato dai locali in vicolo Pietro da Cortona tra le 10.00 e le 13.00 e tra le 15.00 e le 18.00, permetterà di immergersi nelle atmosfere tipicamente inglesi tra momenti di conversazione, laboratori e letture di favole.

Un evento speciale particolarmente atteso sarà la consegna dei certificati agli studenti che, nell’ultimo anno, hanno partecipato ai corsi di Accademia Britannica - IH Arezzo e hanno svolto un esame riconosciuto da Cambridge English, conseguendo con merito la certificazione della prestigiosa università inglese. Le iniziative prevederanno poi il “Conversation Club” per ragazzi e per adulti che si troveranno a dialogare su diverse tematiche d’attualità o di interesse con la guida dei docenti della scuola, mentre i bambini delle scuole primarie verranno coinvolti in laboratori creativi in lingua e nello “Storytelling” dove ascoltare e raccontare storie. I docenti saranno disponibili durante la giornata per effettuare test scritti e orali gratuiti per valutare il livello di preparazione individuale, inoltre presenteranno le novità dell’anno scolastico 2024-2025 tra cui l’ampliamento dell’insegnamento a partire dai tre anni di età e la possibilità di effettuare esami anche digitalmente per conseguire una certificazione Cambridge. L’open day permetterà anche di effettuare una visita guidata dei locali accompagnati dal personale della scuola. La conclusione sarà caratterizzata da un momento dedicato ai festeggiamenti per i quarantacinque anni di attività di Accademia Britannica - IH Arezzo e, infine, dalla tradizionale merenda con tè e biscotti. Per ulteriori informazioni o per prenotazioni è possibile visitare il sito della scuola o contattare lo 0575/21.366. «Accademia Britannica - IH Arezzo ha raggiunto un traguardo storico - ricorda la direttrice Patricia Clay. - Da quarantacinque anni, infatti, rinnoviamo il nostro impegno nell’insegnamento dell’inglese nella città di Arezzo con attività sempre aggiornate per restare al passo con i tempi, rispondere alle evoluzioni dei bisogni delle famiglie, stimolare l’apprendimento della lingua nelle giovani generazioni e strutturare programmi di studio personalizzati con percorsi individuali o collettivi. Tutto questo, unito a consolidati metodi di insegnamento e a docenti particolarmente preparati, ha permesso di essere riconosciuti come la principale scuola di lingua inglese del territorio. L’open day sarà un’occasione per festeggiare questo importante anniversario con la città in una giornata che segnerà anche l’avvio del nuovo anno accademico».