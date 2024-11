Arezzo, 9 novembre 2024 – Una “Città del Natale” in una cornice di massima sicurezza.

È stato questo l’argomento della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi ieri mattina in Prefettura, dove sono stati esaminati tutti gli aspetti connessi alla sicurezza dell’atteso evento natalizio, che richiama un numero molto alto di presenza da tutta Italia.

Le attività coordinate delle forze di polizia e della polizia locale saranno, infatti, intensificate con la predisposizione ed il rafforzamento di idonee ed appropriate misure di safety e security, che serviranno a garantire un ordinato svolgimento di tutti gli eventi in programma nel corso dell’intera manifestazione in vari luoghi della città di Arezzo.

“È forte l’impegno di tutti – ha detto il Prefetto – affinché, come sempre, quest’evento, che caratterizza fortemente la città di Arezzo, si svolga in una cornice di massima sicurezza e in un clima di festa e serenità”.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto Clemente Di Nuzzo, hanno partecipato il Sindaco del Comune di Arezzo, l’Amministrazione provinciale, il Questore, i vertici provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, oltre al responsabile del servizio 118.