Arezzo, 6 febbraio 2025 – Un webinar per orientare nelle corrette scelte del percorso universitario. L’incontro on-line, a partecipazione gratuita, è in programma alle 18.00 di venerdì 7 febbraio ed è rivolto a genitori e ragazzi agli ultimi anni delle scuole superiori con la finalità di generare consapevolezza verso le implicazioni di una delle decisioni più delicate e più importanti nella vita di ogni studente. Questa iniziativa, dal titolo “Orientarsi perché: motivazione, senso e significato”, è promossa dall’ISVUMI - Istituto Sviluppo Umano Integrale e nasce per offrire un’opportunità di formazione e di educazione in cui le famiglie potranno confrontarsi con professionisti in ambito pedagogico e psicologico per condividere dubbi, per procedere verso una scelta responsabile e per ridurre i margini di errore nell’orientamento universitario.

Cosa fare quando è finita la scuola? Meglio lavorare? Quale università scegliere? Conviene prendere un anno sabbatico? Come entrare nel mondo del lavoro dopo il percorso universitario? Queste sono solo alcune delle domande a cui, nel corso del webinar, risponderanno il dottor Ciro Amato (psicoterapeuta e formatore) e la dottoressa Daniela Pavoncello (esperta in orientamento e ricercatore INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche). I due relatori forniranno una bussola per orientarsi tra le varie possibilità e per individuare la strada più adatta da seguire tra le molteplici che si aprono per gli allievi all’indomani del diploma, aiutando a individuare la meta da raggiungere e il percorso da seguire. L’incontro rientra tra le attività di formazione dell’ISVUMI che, da sempre, dedica una particolare attenzione all’educazione delle generazioni future con un’attenzione allo sviluppo umano integrale seguendo la propria personale ed esclusiva via, promuovendo un corretto rapporto con la comunità e con il Creato. Per partecipare all’incontro è necessario richiedere il link con una mail a [email protected].