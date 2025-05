Arezzo, 8 maggio 2025 – Un palcoscenico per la crescita: AMACORTONA e i giovani talenti del territorio

La prima edizione di AMACORTONA, l’attesissima maratona di eventi che si svolgerà a Cortona sabato 10 maggio, si preannuncia non solo come una grande festa, ma anche come una straordinaria opportunità di crescita per le nuove generazioni. Due importanti istituzioni formative del territorio, l’Istituto Agrario "Angelo Vegni" e l’Istituto "Luca Signorelli", parteciperanno attivamente, offrendo ai loro studenti la possibilità di vivere da protagonisti una giornata memorabile.

La Preside Iasmina Santini, alla guida dell’Istituto Agrario "Angelo Vegni", sottolinea con entusiasmo: «Siamo orgogliosi di accompagnare i nostri studenti dei corsi avanzati a questo evento. Avranno l'opportunità di offrire al pubblico deliziose degustazioni, frutto della loro preparazione e della loro passione. Insieme a loro, parteciperanno anche i ragazzi del gruppo inclusione, giovani speciali che presenteranno piccoli prodotti di pasticceria realizzati con le loro mani, a dimostrazione che l’impegno e il talento non conoscono limiti.»

Accanto al piacere del gusto, l'arte del racconto. La Preside Maria Beatrice Capecchi dell’Istituto "Luca Signorelli" anticipa: «I nostri studenti parrucchieri ed esperti di trucco saranno a disposizione del pubblico fin dall’apertura per offrire consigli e delucidazioni. Nel frattempo, i nostri studenti cineoperatori saranno impegnati nella realizzazione di un video-diario dell’intera giornata, raccogliendo testimonianze, emozioni e racconti dei numerosi ospiti VIP, firmando così il loro primo importante reportage sul campo.»

Ad attenderli, una platea d’eccezione: tra i protagonisti di AMACORTONA spiccano volti noti come Tina Cipollari, Jimmy Ghione, Gilles Rocca, Beppe Convertini, Miriana Trevisan, Matilde Brandi, Maxime Mbanda, Amaurys Pérez e molti altri ancora.

Un vero e proprio debutto in società, reso possibile da un evento che ha scelto di investire su di loro, sul loro entusiasmo e sul loro futuro. AMACORTONA è questo: un ponte tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, tra sogno e realtà. E a costruirlo saranno proprio loro: i giovani.