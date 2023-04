Un nuovo semaforo "intelligente" per il traffico di Grosseto

Grosseto, 12 aprile 2023 - In corrispondenza del semaforo del ponte Stadio, sono in corso i lavori per l'istallazione di sensori per monitorare il traffico su questo punto nevralgico della città. Su viale Sonnino erano già presenti da tempo due sensori che misuravano i flussi di traffico in direzione nord: adesso saranno tenuti sotto osservazione i flussi e le code su tutti i rami dell'intersezione. Attraverso questa istallazione potrà essere valutata la situazione del traffico in ogni momento acquisendo i dati necessari per i futuri cambiamenti alla circolazione, che saranno adottati in questo delicato punto delle rete urbana. Inoltre, il sistema potrà interagire con il semaforo adeguando le fasi in tempo reale alle condizioni del traffico, ottenendo la massima capacità possibile e minimizzando così le code in attesa. Infine, sarà installato un controllo a “chiamata” sull'attraversamento ciclabile, aumentando così la sicurezza per i ciclisti ed i pedoni di transito. “L’innovazione tecnologica consente all’impianto semaforico di riconoscere se ci siano veicoli o pedoni che chiedono di passare – spiega l'assessore alla Mobilità, Riccardo Megale – Questo permetterà sicuramente una diminuzione del traffico e della congestione stradale garantendo, non solo una maggior scorrevolezza e una miglior fruibilità delle strade, ma anche un abbassamento del grado di inquinamento dal momento che i tempi di transito saranno drasticamente ridotti”.