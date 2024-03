Un nuovo mezzo per l’Antincendio Boschivo per la Misericordia di Bibbiena

Arezzo, 11 marzo 2024 – Un nuovo mezzo dedicato all’antincendio boschivo per la Misericordia di Bibbiena. La storica associazione casentinese è stata dotata dalla Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana di un fuoristrada 4x4 attrezzato con modulo antincendio, cisterna e pompa, che permetterà di garantire prontezza operativa nelle diverse attività di vigilanza, prevenzione e intervento.

Il nucleo dell’Antincendio Boschivo della Misericordia di Bibbiena è stato attivato nel 2022 con la volontà di fornire un ulteriore servizio al territorio, prevedendo la formazione specifica degli operatori attraverso la partecipazione al corso regionale accreditato e la costituzione di un gruppo con circa trenta volontari. «La nostra associazione è stata la prima Misericordia nella vallata ad attivare un proprio nucleo di Antincendio Boschivo - spiega Enrico Cipriani, responsabile del servizio. - Il Casentino è una delle zone più verdi d’Italia e, di conseguenza, abbiamo ritenuto importante porre la nostra struttura organizzativa a disposizione del territorio e fornire un ulteriore ambito operativo per diversificare l’attività dei nostri volontari e per coinvolgerne altri. Il nuovo mezzo a disposizione permetterà di intervenire in prontezza operativa in caso di bisogno, con un servizio che sarà garantito in ogni periodo dell’anno».

La disponibilità del nuovo mezzo, sostenuta dalla dettagliata conoscenza della vallata, permetterà ora di acquisire piena operatività e rapida reperibilità per lo spegnimento di incendi o di principi di incendio soprattutto nel periodo di massima allerta di luglio e agosto, potendo così collaborare con i corpi istituzionali deputati al coordinamento e all’intervento in caso di emergenza. Una parallela attenzione verrà rivolta anche all’ambito della prevenzione, del monitoraggio, dell’avvistamento e della segnalazione in caso di eventuali situazioni di rischio che acquisisce una particolare rilevanza alla luce della presenza di numerose aree boschive e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Un sostegno importante per l’avvio del progetto di Antincendio Boschivo è stato fornito anche dal Comune di Bibbiena. «Ringrazio la Misericordia di Bibbiena e il suo presidente Gabriele Conticini - aggiunge l’assessore Daniele Bronchi, - con cui, qualche mese fa, abbiamo iniziato questo percorso che ci ha portato ad avere sul territorio trenta volontari di Misericordia formati anche per la tutela del patrimonio e dell’ambiente, oltre che per l’assistenza alla persona».