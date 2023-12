Un Natale ricco di eventi per la Casa di Riposo “Fossombroni”

Arezzo, 9 dicembre 2023 – Un Natale di eventi per la Casa di Riposo “Fossombroni”. Le festività torneranno a essere caratterizzate da un ricco programma di attività tra laboratori, giochi, incontri e uscite che scandiranno la quotidianità degli ottanta ospiti dello storico istituto cittadino per andare a offrire occasioni di spensieratezza, condivisione e socializzazione.

Gli animatori hanno stilato un calendario con ben ventisei diverse iniziative che, condiviso con il consiglio di amministrazione e con la direzione, farà affidamento anche sul coinvolgimento di numerose realtà locali che hanno rinnovato il loro affetto verso la casa di riposo e che porteranno un importante contributo al clima di festa, inoltre saranno valorizzate le opportunità offerte dal territorio. Tra queste rientrano i luoghi di “Arezzo - Città del Natale” con la previsione di tre visite tra i mercatini tradizionali e il villaggio tirolese fissate tra giovedì 14 dicembre e giovedì 28 dicembre, permettendo così di vivere le suggestioni e le emozioni offerte dal centro storico. «Il programma di Natale - commenta la presidente Debora Testi, - ha nuovamente ribadito l’affetto, la vicinanza e la disponibilità di tanti concittadini verso il nostro istituto, animati dalla volontà di regalare un sorriso ai nostri ospiti. Un ringraziamento particolare, inoltre, va agli animatori per il grande sforzo profuso per arricchire le festività della Casa Pia».

Un momento particolarmente atteso sarà alle 16.30 di venerdì 22 dicembre con la visita del Vescovo Andrea Migliavacca che dialogherà con gli ospiti e celebrerà la Santa Messa insieme a don Silvano Paggini (assistente spirituale dell’istituto), mentre alle 10.30 di sabato 23 dicembre è previsto il tradizionale incontro con il quartiere di Porta del Foro in cui il rettore Roberto Felici e altri esponenti giallo-cremisi doneranno panettoni e altri dolciumi. La musica sarà protagonista alle 9.30 di mercoledì 13 dicembre con “Casa Pia in Musica” con canzoni della tradizione natalizia e, soprattutto, alle 16.00 di mercoledì 20 dicembre con un concerto dell’insieme vocale Vox Cordis. Giorno dopo giorno, inoltre, saranno previsti giochi della tradizione come la tombola e laboratori manuali per preparare addobbi e allestimenti per abbellire l’istituto, oltre a una serie di pomeriggi dove verranno consegnati i regali per gli ospiti dei vari moduli che saranno impreziositi da rinfreschi e visione dei videomessaggi di auguri inviati dai parenti. «Le festività - aggiunge Antonio Rauti, consigliere con delega al sociale, - sono un momento di gioia, emozioni, incontri e sorprese. La nostra volontà è stata, come sempre, di permettere a ogni singolo ospite di vivere questo clima e di godere così di momenti di ulteriore serenità e benessere».