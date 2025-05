Arezzo, 9 maggio 2025 – Le donne imprenditrici di Confcommercio si confrontano sull'economia del futuro

Il 12 e il 13 maggio a Montevarchi il TDLAB, la Convention nazionale di Terziario Donna Confcommercio

Il 12 e il 13 maggio, il Palazzo del Podestà di Montevarchi sarà il palcoscenico del TDLAB, la Convention nazionale di Terziario Donna Confcommercio, dal titolo "Economia in movimento: i confini del futuro". L'evento si propone come un osservatorio sui mutamenti geopolitici globali e sulle loro ripercussioni sull'economia e la società. Attraverso dibattiti e incontri strategici, le protagoniste del mondo imprenditoriale femminile avranno l'opportunità di confrontarsi sulle sfide emergenti e sulle prospettive per il futuro.

Il Gruppo Terziario Donna Confcommercio rappresenta oltre 250.000 imprenditrici, lavoratrici autonome e professioniste del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni. Il Gruppo oltre alla funzione di rappresentanza sindacale è anche di movimento d'opinione in linea con le strategie e le politiche della Confederazione.

Alle due giornate di incontri, seminari e approfondimenti sul futuro del lavoro e dell'impresa, parteciperanno oltre 100 imprenditrici provenienti da tutta Italia, insieme alla Presidente nazionale di Terziario Donna Anna Lapini e una rappresentanza dei vertici di Confcommercio, per delineare tematiche strategiche e le direttrici dell'azione politico-sindacale del Gruppo.

Lunedì 12 i lavori prenderanno il via dalle ore 10 con una discussione sulla reputazione e la verità nell'era dell'informazione liquida, con esperti di comunicazione e giornalismo: Sergio De Luca Direttore Centrale Comunicazione e Immagine Confcommercio, Antonella Baccaro giornalista del Corriere della Sera, Antonio Romano, Presidente Inarea Identity Design. Successivamente, il focus si sposterà sui nuovi orizzonti delle imprese, con particolare attenzione alla sostenibilità sociale, economica e ambientale, grazie agli interventi di Giovanni Acampora, componente di giunta Confcommercio incaricato per la Transizione ecologica, Luciano Gaiotti, Direttore Centrale Servizi per il Sistema Confcommercio, Giovanna Mavellia, Segretario Generale Confcommercio Lombardia, Anna Rita Fioroni, Presidente di Confcommercio Professioni, Giorgia Artiano Ceo Gutemberg Srl Chiuderà la mattinata l'intervento del Segretario Generale di Confcommercio, Marco Barbieri. Il pomeriggio sarà dedicato al Made in Italy e alle sue connessioni internazionali, con un approfondimento sul ruolo del design e dell'imprenditoria italiana nel panorama globale con Renato Mattioni, Direttore Centrale Rete Associativa di Confcommercio, Patrizia Di Dio Vice Presidente Confcommercio, titolare di La Vie En Rose,, Fabienne Maman, designer fondatrice di BOA Lighting e Silvia Trotta, country manager France Viabizzuno.

La giornata di martedì 13 si aprirà alle ore 10 con i saluti istituzionali della Sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai, del Prefetto di Arezzo, Giacomo Di Nuzzo, seguiti dagli interventi di Anna Lapini, presidente del Terziario Donna Confcommercio, e in collegamento, da quello di Carlo Sangalli, Presidente nazionale di Confcommercio. A seguire, si entrerà nel vivo con il dibattito “Scenari geopolitici, risvolti economici e sociali”, moderato da Roberta Caragnano dell'Università LUMSA. Al confronto parteciperanno i parlamentari europei Irene Tinagli, Presidente Commissione speciale crisi abitativa in Europa e Salvatore De Meo, Presidente della Delegazione UE-NATO, Luca Squeri responsabile Energia di Forza Italia, Franco Vaccari, fondatore di Rondine Cittadella della Pace e Martina Rogato, Presidente di Human Rights International Corner. In chiusura, alle ore 13, l'intervista a Vittoria Ferragamo, responsabile sostenibilità e progetti speciali della Tenuta Il Borro.