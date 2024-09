Un mese dedicato alla prevenzione cardiologica nelle Farmacie Comunali

Arezzo, 20 settembre 2024 – Un intero mese dedicato alla prevenzione cardiologica. L’iniziativa è promossa dalle Farmacie Comunali di Arezzo che, da sabato 21 settembre a lunedì 21 ottobre, condurranno una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini sulle corrette pratiche per mantenere il benessere del cuore e ridurre i fattori di rischio. Il “Mese del Benessere Cardiologico” abbraccia idealmente i temi della Giornata Mondiale del Cuore del prossimo 29 settembre e va a collocarsi in un momento dell’anno particolarmente delicato a causa della ripartenza delle diverse attività sportive, lavorative e scolastiche. La volontà è, dunque, di generare consapevolezza sulle piccole accortezze quotidiane necessarie per restare in salute, per preparare il corpo all’arrivo della nuova stagione e per scongiurare i rischi collegati all’emergere di eventuali patologie cardiache. «Le malattie cardiovascolari - ricorda il dottor Ennio Duranti, presidente delle Farmacie Comunali di Arezzo, - sono la prima causa di morte sul pianeta. Questa iniziativa vuole stimolare i cittadini a informarsi per conoscere i fattori di rischio e le buone pratiche per la prevenzione, favorendo così salute, serenità e sicurezza».

Il personale delle otto farmacie comunali di città e frazioni sarà a disposizione dei cittadini per consulenze gratuite e personalizzate per la cura di sé, con un particolare focus orientato verso lo stile di vita con la consapevolezza che tabagismo, sedentarietà, sovrappeso, pressione alta e glicemia, uniti all’avanzare dell’età, incidono sul benessere del cuore e richiedono controlli più frequenti. Correggere le abitudini quotidiane per evitare i fattori di rischio è una delle strategie più efficaci per diminuire i rischi patologici, attraverso una prevenzione primaria che contempla anche l’attività fisica, la riduzione dello stress, la sana e bilanciata alimentazione e l’eventuale utilizzo di integratori. Il corretto stile di vita deve essere sostenuto anche da un programma di prevenzione secondaria tra test e screening da svolgere periodicamente per tenere sotto controllo il corpo e per anticipare eventuali problematiche. Tra questi rientra l’Elettrocardiogramma che sarà disponibile fino a sabato 5 ottobre nelle farmacie “Campo di Marte”, “Trionfo”, “Giotto”, “Fiorentina”, “Mecenate” e “Ceciliano”, offrendo un esame consigliato per sportivi amatoriali o agonisti, per soggetti a rischio sottoposti a controlli in prevenzione primaria (quali diabetici e ipertesi), per persone in prevenzione secondaria dopo eventi patologici, e per controlli in caso di insorgenza di segni o sintomi collegabili a patologie cardiache. Le farmacie “Campo di Marte”, “Trionfo”, “Giotto”, “Fiorentina”, “San Giuliano” e “San Leo” saranno sede anche di un secondo test, l’Holter Cardiaco, che permette di studiare nell’arco della giornata il comportamento della frequenza cardiaca, soprattutto in soggetti con pregressi episodi aritmici quali tachicardia, fibrillazione e extrasistolia. «Questi esami - aggiunge il dottor Duranti, - possono essere richiesti ed effettuati senza tempi di attesa, con i tracciati che vengono poi inviati a un centro cardiologico attraverso un collegamento in telemedicina e immediatamente refertati per ottenere risultati affidabili e per individuare eventuali problematiche da approfondire poi con un medico specialista. Le Farmacie Comunali di Arezzo, dunque, possono realmente configurarsi come un primo presidio al servizio del cittadino anche nell’ambito della prevenzione cardiologica».