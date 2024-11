Un convegno sulle evoluzioni dei serramenti per i sessant’anni della Carini

Arezzo, 5 novembre 2024 – Un convegno sulle evoluzioni dei serramenti tra passato, presente e futuro. Tecnici e imprenditori da tutta la penisola sono attesi venerdì 8 novembre a Monte San Savino per una giornata di studio, approfondimento e confronto che, a partire dalle 16.45, offrirà un focus su un settore in continuo sviluppo a causa dei progressi di tecnologie e materiali, dei cambiamenti normativi, delle nuove sfide collegate alla sostenibilità e delle evoluzioni nei comparti di edilizia e arredamento. Il meeting è stato organizzato per i sessant’anni di attività della Carini che, fondata nel 1964, ha scelto di festeggiare l’anniversario con questo evento ospitata nei locali aziendali dove riunirà dipendenti, collaboratori, fornitori e distributori per generare una consapevolezza condivisa sulle future sfide e prospettive del comparto.

La serata, condotta da Alex Revelli, entrerà nel vivo con la relazione “La storia siamo tutti noi” dove Carlo Alberto Carini ripercorrerà le principali fasi della storia dell’artigianato e dell’economia di Monte San Savino, procedendo poi con interventi tecnici su temi quali la direttiva dell’Unione Europea sulle prestazioni energetiche degli edifici e le innovazioni di domotica e interconnessione dei serramenti nelle abitazioni. La visita ai reparti produttivi della Carini sviluppati tra tre stabilimenti e quasi quattromila metri quadrati darà seguito alla presentazione delle più recenti innovazioni implementate dalla divisione Ricerca & Sviluppo dell’azienda per affermare l’ecosostenibilità dei serramenti a partire dalle sfide in termini di coibentazione termica e acustica. La conclusione proporrà un focus sugli strumenti commerciali per sviluppare e consolidare la rete di vendita, poi i festeggiamenti proseguiranno all’insegna della convivialità e dei sapori con una cena al ristorante Il Pendolino. «Con sessant’anni di attività alle spalle - spiega Carlo Alberto Carini, titolare dell’omonima azienda, - siamo tra le aziende più longeve del territorio e maggiormente capaci di portare un contribuito al tessuto economico locale, ma anche tra le realtà del panorama nazionale che più hanno contribuito allo sviluppo e all’innovazione del settore dei serramenti. La capacità di interpretare e di anticipare le evoluzioni del mercato ha, da sempre, rappresentato uno dei nostri punti di forza. Il meeting organizzato per festeggiare l’anniversario riunirà professionisti da tutta Italia con cui andare a rileggere il cammino percorso dalla prima bottega nel centro di Monte San Savino nel 1964 fino a oggi e, allo stesso tempo, con cui guardare con creatività e coraggio alle sfide del futuro per continuare a essere protagonisti del cambiamento».