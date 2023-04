Un convegno sulla transizione energetica alla Casa dell’Energia

Arezzo, 14 aprile 2023 – Un convegno per approfondire sistemi, modelli e tecnologie a sostegno della transizione energetica. L’appuntamento, dal titolo “Diversificazione energetica - Problematiche attuali e prospettive di efficienza”, è promosso dal Centro Studi del Lionismo e dal Lions Club Arezzo Host per le 16.00 di giovedì 20 aprile e sarà ospitato dalla Casa dell’Energia di Arezzo dove verranno condivise soluzioni innovative per favorire il superamento delle fonti di energia tradizionali e inquinanti per procedere verso risparmio delle risorse, tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile. L’incontro ricade in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Terra e si svilupperà attraverso un confronto tra professori, tecnici e membri di istituzioni e pubbliche amministrazioni che condivideranno conoscenze e esperienze con l’obiettivo di creare una rete tra pubblico e privato.

I lavori di “Diversificazione energetica” saranno aperti dai saluti del consigliere regionale Marco Casucci e verranno poi moderati dal dottor Fabio Mori, fondatore della Casa dell’Energia, che introdurrà i diversificati temi collegati alla transizione energetica. La prima relazione sarà di Giovanni Grazzini, membro del Consiglio di Amministrazione di Estra Energie, che parlerà delle sfide dell’Italia nel campo energetico, poi l’amministratore unico di Coingas Franco Scortecci illustrerà i possibili sviluppi della filiera dell’idrogeno per la Provincia di Arezzo e i benefici delle Comunità Energetiche. Il tema “idrogeno” sarà approfondito anche dal perito elettrotecnico Alessio Cristini che racconterà l’esperienza della sua azienda Hydromaverich specializzata nell’utilizzo dell’idrogeno in motori endotermici per diminuire le emissioni e per aumentare le prestazioni. La relazione verrà arricchita da una dimostrazione pratica per presentare il dispositivo E-Cleaner per ridurre e distruggere i depositi carboniosi all’interno di un motore. Il convegno proseguirà poi con le parole del professor Andrea Scatizzi dell’Istituto Tecnico “Margaritone” che, insieme a un gruppo di studenti, mostrerà dei “Solar tracker” pensati per rendere più efficienti i sistemi fotovoltaici attraverso un posizionamento ottimale rispetto ai raggi del sole. Questo sistema è stato realizzato dagli stessi alunni del “Margaritone” insieme a una classe della Fondazione ITS Energia e Ambiente del corso “Industria 4.0” ospitato, da anni, alla Casa dell’Energia. Le nuove tecnologie relative all’energia nucleare saranno il focus del professor Marco Ungarelli che è stato tra gli artefici della prima centrale termonucleare a Latina e che ha ricoperto la carica di amministratore delegato di alcune multinazionali del settore in Israele, Stati Uniti e Inghilterra, mentre di mobilità sostenibile parlerà Dino Marcozzi (fondatore di Motus-E - Associazione Industrie Mobilità Elettrica). Il tema della cooperazione commerciale internazionale, infine, troverà spazio con l’ambasciatore della Repubblica dell’Angola, la dottoressa Maria Domingas Mont Jardim, che anticiperà i saluti finali del presidente del Centro Studi del Lionismo Claudio Cecchella. «La transizione energetica - commenta Mori, - è un tema prioritario e urgente che deve prevedere una sempre più forte sinergia tra pubblico e privato per mettere in campo quelle strategie necessarie per il risparmio energetico, l’utilizzo di fonti alternative e la tutela dell’ambiente. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Abramo Guerra del Centro Studi del Lionismo e ad Alessandro Ghiori del Lions Club Arezzo Mecenate per aver contribuito fattivamente all’organizzazione del convegno del 20 aprile che riunirà relatori di rilievo nazionale e internazionale che permetteranno di approfondire le problematiche attuali e le prospettive di efficienza».