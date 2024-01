Un anno in comune con il Servizio civile universale

Arezzo, 13 gennaio 2024 – Il Comune di San Giovanni Valdarno, attraverso il progetto del Servizio civile di Anci Toscana “Biblio-identity. Valorizzare risorse e identità delle biblioteche comunali toscane” seleziona sette civilisti. Il bando di selezione e gli elementi essenziali del progetto sono consultabili alla pagina: https://ancitoscana.it/servizio-civile/servizio-civile-universale/5082 .

Il servizio prevede un orario di 25 ore settimanali articolate su 5 giorni, per 12 mesi. Ai giovani sarà corrisposto un assegno mensile pari a 507,30 euro. Possono presentare la propria candidatura i giovani fra i 18 e i 28 anni (29 non ancora compiuti), cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (anche se hanno già svolto il servizio civile regionale).

La domanda di partecipazione può essere presentata per un solo progetto, pena l’esclusione da tutti gli altri.

Non può partecipare chi ha già svolto il servizio civile universale, e chi abbia in corso o abbia avuto nell’ultimo anno e, per almeno sei mesi, rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto.

I candidati dovranno far richiesta di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it selezionando il progetto prescelto. Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di Spid (https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid )

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 febbraio 2024, ore 14.

Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] o rivolgersi al Comune di San Giovanni Valdarno chiamando il numero 0559126303 o scrivendo a [email protected]