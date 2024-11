Arezzo, 11 novembre 2024 – Un anno della Casa dei Bambini di Ambra: celebrazioni e attività dedicate alla pedagogia montessoriana

Ad un anno dall'inaugurazione della nostra sezione Montessori ad Ambra, desideriamo celebrare questo

importante traguardo per la nostra scuola e per l'intera comunità. È un’occasione per riflettere sui

progressi compiuti e sull'impatto positivo che il metodo Montessori ha avuto sui bambini. In questo primo

anno, i nostri bambini hanno lavorato in un ambiente sereno, imparando a collaborare in modo naturale e

rispettoso. Hanno saputo creare quella “società per coesione” di cui parlava Maria Montessori, un principio

fondamentale per la formazione di cittadini attivi, partecipi e consapevoli, capaci di prendersi cura dei bisogni

della comunità. Il percorso educativo montessoriano mira a formare individui liberi, indipendenti e creativi, in

grado di contribuire al bene comune, e la nostra scuola è orgogliosa di poterlo promuovere.

Siamo felici anche di notare che quest'anno le iscrizioni sono aumentate. Ne siamo soddisfatti anche se

è forse presto attribuire il merito solo all'apertura della nostra sezione Montessori, in ogni caso questo

risultato ci fa ben sperare per il futuro, e i feedback positivi delle famiglie lo confermano. Continueremo

su questa strada con entusiasmo.

Per festeggiare, abbiamo organizzato una serie di eventi aperti alla comunità. Inizieremo con la

proiezione di un film che esplora la grandezza pedagogica e umana di Maria Montessori, arricchito da interventi di esperti. Seguiranno attività pratiche per i bambini, come laboratori con materiali

montessoriani, e momenti di approfondimento dedicati a genitori e insegnanti, dove presenteremo temi

chiave del nostro approccio educativo, come l'educazione cosmica e la botanica.

Avremo anche un pranzo comunitario organizzato dal Comitato Montessori Ambra per sostenere le

attività della scuola, e chiuderemo le celebrazioni con momenti di scambio intergenerazionale e letture

montessoriane per i più piccoli, dimostrando come il metodo possa unire persone di tutte le età.

La nostra sezione Montessori è nata grazie al contributo del già citato Comitato Montessori Ambra e del

sostegno della comunità locale. Siamo felici di vedere come il metodo stia arricchendo il territorio, e

desideriamo che questa esperienza possa essere conosciuta e apprezzata da un numero sempre

maggiore di persone. Per questo, abbiamo deciso di portare la scuola fuori dalle sue mura, facendola

vivere nelle strade, nelle piazze e nei centri culturali, coinvolgendo tutta la comunità.

Vi invitiamo a partecipare alle nostre iniziative e a scoprire la meraviglia del metodo Montessori, che non

solo educa, ma trasforma il modo in cui i bambini vedono e vivono il mondo.