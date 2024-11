Ultimo giorno di lavori al Forum Risk Management in sanità

Arezzo, 29 novembre 2024 – «Non è né di destra, né di sinistra la sanità”, aveva detto alla vigilia il Presidente del comitato scientifico del Forum Vasco Giannotti. Ecco perché nell’ultimo giorno del Forum Risk management in sanità in corso ad Arezzo Fiere tra i tanti spunti di giornata c’è il patto tra forze politiche ed istituzioni. Le conclusioni dei lavori saranno affidate nel pomeriggio dalle 14 alle 17,30 in sala Petrarca a Piero Fachin, condirettore di Qn La Nazione e Nino Cartabellotta Presidente della Fondazione Gimbe che parleranno del tema del 19esimo forum risk "Verso un nuovo sistema sanitario quo, solidale, sostenibile" e appunto del patto tra forze politiche e istituzioni in un incontro a cui parteciperanno consiglieri regionali e responsabili sanità di varie forze politiche. Stamani sul tavolo anche il tema Ripensare la professione infermieristica e il sistema sanitario nazionale. Si parlerà con i diretti interessati del valore degli infermieri nella società che cambia. Spazio poi alla riorganizzazione dell'attività chirurgica per setting assistenziali e complessità di cura, a parlare gli esperti. Obiettivo come per il tema del forum 2024, andare verso un nuovo sistema sanitario equo, solidale, sostenibile. Sempre stamani si parlerà di ospedale verde sicuro, tecnologico e flessibile con esperti di efficientamento energetico e direttori generali. Stamani spazio anche al ruolo delle direzioni strategiche per la integrazione socio sanitaria. Interverrà Domenico Scibetta presidente di Federsanità e ci sarà Roberta Casini sindaca di Lucignano e neo eletta responsabile Anci per la sanità della Toscana. In apertura anche Serena Spinelli assessore regionale alle politiche sociali. Tra i temi di oggi la copertura del rischio assicurativo in un sistema di sanità responsabile. In sala Redi stamani si discute di servizio sociale nella sfida del sistema sanitario nazionale per garantire il diritto alla salute, qui nel pomeriggio ci sarà la presentazione del piano socio sanitario della Regione Toscana, parteciperanno Vincenzo Ceccarelli della commissione sanità in Consiglio regionale e ci saranno gli assessori regionali Simone Bezzini alla sanità e Serena Spinelli alle politiche sociali. Oggi con Federfarma si parlerà di approccio multidisciplinare, tra i tavoli tematici dell’ultimo giorno di forum quello sull'ingegnere gestionale in sanità e quello sul controllo e monitoraggio delle infezioni correlate all'assistenza. Ma si parlerà anche di case della salute e di case di comunità. Si conclude oggi la quattro giorni sul rischio clinico che è anche una vera e propria fiera delle innovazioni in corso da martedì ad Arezzo Fiere e congressi. In questi giorni a passarsi il testimone oltre mille relatori, il mondo della politica e delle professioni sanitarie, pronti a scrivere la nuova sanità di domani e gettare le basi per una riforma. Ad aprire i lavori era stato martedì il ministro alla sanità Orazio Schillaci, dopo di lui si sono passati il testimone presidenti di regione, assessori alla sanità italiani, direttori generali, medici e infermieri per il grande evento annuale arrivato quest’anno alla 19esima edizione organizzato da Gutenberg, promosso da Agenas con il patrocinio della Conferenza delle regioni e delle province autonome e il patrocinio dell'Istituto superiore di sanità e la Regione Toscana.