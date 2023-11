Arezzo, 14 novembre 2023 – “Ultimato l'intervento presso l'impianto sportivo di Manciano che ha consentito l'adeguamento e la regolarizzazione del campo attraverso la realizzazione di una nuova recinzione, la sostituzione delle porte e la nuova regimazione delle acque. Tutto ciò consente di mettere a disposizione del settore giovanile dell'US Castiglionese1919 questo impianto localizzato nella nostra frazione di Manciano e fondamentale luogo di aggregazione di giovani e famiglie grazie alla collaborazione del direttivo del locale circolo polivalente”.

Lo comunica il vice sindaco, Devis Milighetti, che in questa legislatura, occupandosi di lavori pubblici, ha predisposto degli interventi, come la nuova regimazione delle acque, all’impianto sportivo di Manciano.

I centri sportivi, già oggi, luoghi di aggregazione sociale nel tempo si potrebbero veramente trasformare in nuove “piazze della socialità”. Ecco che i lavori al Campo Sportivo di Manciano sono un'importante risposta rivolta al tessuto sportivo del territorio e in particolar modo al mondo dei settori giovanili. Gli interventi che hanno visto anche la realizzazione di una nuova recinzione saranno, infatti, propedeutici alla stipula di una convenzione con l'US Castiglionese e la Polisportiva di Manciano, a dimostrazione di quanto sia importante, oggi, mantenere vivo il rapporto con le frazioni in termini di spazi ludici, sportivi e ricreativi dedicati ai più piccoli. Oltre al campo in località “Fontesecca”, oggetto dei precedenti investimenti e alla riqualificazione del campo del “La Nave”, si aggiunge, dunque, l'impianto sportivo di Manciano per il quale, già nelle prossime settimane, saranno avviate le pratiche di omologazione affinché possa ospitare anche le gare competitive dei settori giovanili.