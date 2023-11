Ubriaco al volante si scontra con un’auto ferma allo stop (facendola ribaltare) poi cerca di fuggire nei campi

Pisa, 18 novembre 2023 – Un 43enne massese, in stato di ubriachezza, ha perso il controllo della sua auto, si è scontrato violentemente con un veicolo fermo a uno stop che nell'impatto si è ribaltato e poi ha tentato di scappare e far perdere le proprie tracce. È accaduto la scorsa notte a Migliarino Pisano (Pisa) lungo la via Aurelia Sud.

L’automobilista che ha provocato l'incidente, è stato bloccato dagli agenti delle Volanti della questura di Pisa mentre fuggiva, approfittando del buio, in alcuni campi adiacenti alla statale. L'uomo, sottoposto a controlli, aveva un tasso alcolemico superiore di circa il quadruplo rispetto al limite consentito dalla legge, pertanto è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con la duplice aggravante di avere cagionato un sinistro stradale e di avere omesso i soccorsi a terzi coinvolti. Al 43enne è stata anche ritirata la patente e sequestrata l'auto. Solo tanta paura invece per il conducente dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente stradale, un 30enne residente a Massarosa ( Lucca), rimasto illeso ma accompagnato ugualmente al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello per accertamenti.