Tuttosicurezza srl e Randstad Italia insieme per formare e assumere giovani del Casentino

Arezzo, 9 febbraio 2024 – Tuttosicurezza srl punta sui giovani del territorio e lo fa con un progetto promosso in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Randstad Italia S.p.a. Il percorso prevede una formazione professionale gratuita con rilascio di patentini ed è finalizzato alla successiva assunzione in azienda. Ma vediamo nello specifico di cosa si tratta. Innanzitutto per candidarsi alle selezioni basta inviare il proprio curriculum tramite mail all’indirizzo [email protected] e scrivere come oggetto: candidatura corso Tuttosicurezza. Per qualsiasi informazione è possibile contattare direttamente l’account manager della filiale Randstad di Arezzo Tiziana Giorgi al numero: 3421395815. Il progetto, con una durata di 94 ore, sarà gratuito e avrà una prima parte di teoria e una seconda parte di formazione pratica che sarà fatta direttamente in azienda a fianco degli specialisti interni. Il corso, rivolto a candidati inoccupati o disoccupati, è a numero chiuso ed i posti disponibili sono sei. Dopo la selezione effettuata dall’agenzia Randstad, sarà formata una classe composta da 6 persone che inizieranno un percorso formativo teorico e pratico come tecnici installatori. Si tratta di un tipo di mansione che necessita di competenze sempre più forti e specifiche e che Tuttosicurezza intende formare in modo adeguato e introdurre nel proprio team. Il corso è finalizzato all’inserimento in azienda ed ai partecipanti che lo completeranno in maniera positiva verrà proposto un contratto di lavoro con partenza immediata. La formazione porterà all’ottenimento di certificazioni e patentini molto richiesti nel mondo del lavoro e il cui percorso di ottenimento è solitamente molto complesso oltre che oneroso. Con questo progetto Randstad finanzierà la formazione e l’erogazione dei seguenti patentini: carrello elevatore, lavori in quota e DPI III categoria, PLE, primo soccorso, antincendio rischio medio. Tiziana Sartini e Andrea Macconi, al timone dell’azienda Tuttosicurezza commentano: “Vogliamo puntare su formazione e sviluppo di nuove competenze e la proposta di Randstad Italia S.p.a ci consente di farlo nel modo migliore. Questo tipo di progettualità consente anche al territorio di crescere e di migliorarsi e formare figure sempre più professionali e specializzate e questo rappresenta un altro obiettivo che ci poniamo come azienda e come imprenditori”. “Questo percorso – concludono Tiziana e Andrea – rappresenta per molti aspetti la massima espressione di una nostra vocazione verso il territorio che ci ha dato i natali e la sua crescita umana, sociale e economica”. Commento di Annalisa Togni, Unit Manager e Tiziana Giorgi: “L’esigenza e la disponibilità dell’azienda Tuttosicurezza di formare personale qualificato per mansioni che richiedono sempre maggiori competenze, come il tecnico installatore, si sposano perfettamente con le nostre competenze come Agenzia in materia di formazione e reclutamento. Abbiamo ideato insieme all’azienda un corso personalizzato che possa aprire le porte della selezione anche a candidati disponibili ad apprendere o che vogliono rimettersi in gioco, acquisendo nuove competenze. Per noi è un orgoglio poter contribuire con il nostro know how a questo tipo di progetti, portando formazione e nuove opportunità in Casentino”. L’azienda, che ha da poco inaugurato una nuova sede realizzata guardando al benessere aziendale dei propri collaboratori, si presenta sul territorio nazionale come azienda leader nella realizzazione di sistemi anticaduta e nella risoluzione di qualsiasi problema legato alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. Un servizio completo dalla progettazione, produzione, installazione e certificazione dell’impianto fino alla formazione del personale. Tuttosicurezza con il brand Valens Components, ha acquisito in oltre venti anni di esperienza nuovi clienti sul territorio italiano ed estero su cui è in procinto di espandersi. Al timone dell’azienda ci sono i coniugi Tiziana Sartini e Andrea Macconi, anima commerciale la prima e esperto tecnico il secondo. Una coppia che è riuscita, grazie alla loro diversa formazion