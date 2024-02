Arezzo, 5 febbraio 2024 – Tuttosicurezza, dopo l’inaugurazione della sede, saluta il nuovo anno con un progetto che parla di wellness e salute dal titolo Tutto Valens, facendo riferimento al marchio registrato Valens Components dei suoi sistemi anticaduta e dei processi chiavi in mano di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui è leader nazionale.

Il nuovo progetto parte dall’importanza del benessere aziendale dei collaboratori, che la titolare Tiziana Sartini spiega molto bene in questo modo: “Quando i lavoratori sono sereni, stanno bene e si sentono bene, danno il meglio di sé nella vita e nel lavoro. Ma ciò che ci interessa è che si sentano individui completi, felici anche fuori dal lavoro. Cerchiamo di promuovere uno stile di vita sano per incentivare anche la serenità del gruppo che, in un contesto lavorativo è fondamentale. È per questo motivo che, quando abbiamo progettato la nostra nuova sede di Bibbiena, la prima stanza che abbiamo voluto è stata una palestra”.

È proprio all’interno di questa palestra che è nato il progetto Tutto Valens grazie alla consulenza di Technogym, azienda leader a livello mondiale nei prodotti e servizi per il wellness, il fitness, lo sport e la salute con sede a Cesena, nella vicina Romagna.

La palestra di Tuttosicurezza è uno spazio di 60 metri quadrati attrezzato con ben 10 attrezzi Technogym di ultimissima generazione e composto da spogliatoi super organizzati e divisi per ragazze e ragazzi.

A ispirare l’ambizioso progetto aziendale, è stato un concetto preso in prestito dalla filosofia dei paesi del Nord Europa dove gli ambienti di lavoro sono anche spazi di benessere e condivisione. Con Technogym è stato possibile realizzare concretamente tutto questo.

Tiziana commenta: “Tutto Valens è un percorso che intende incoraggiare nei nostri collaboratori uno stile di vita attivo a 360 gradi. L’ambizione è quella di poter coinvolgere, in futuro, tutta la comunità. Grazie a Technogym, che promuove il Wellness da anni, tutto questo è stato possibile. Per chi lavora con noi vogliamo il meglio e questo è un aspetto che intendiamo implementare proprio a loro beneficio”.

Tuttosicurezza ha voluto inaugurare anche un nuovo approccio etico e ecosostenibile al lavoro, inteso non solo come produzione ma anche come spazio attivo di benessere, condivisione e confronto. La nuova struttura si presenta, infatti, come una costruzione avveniristica con tanta luce, tanto verde, spazi per il relax, cucina comune, palestra interna e un tetto che è un bosco sospeso a limitato spreco di acqua.

Oggi Tuttosicurezza conta 30 dipendenti con una media di 35 anni e ha alcuni progetti innovativi di espansione e internazionalizzazione che prenderanno forma proprio a partire da quest’anno.