Tuscany Film Studio, nasce un nuovo polo cinematografico di eccellenza in Italia

Firenze, 4 agosto2023 - Un investimento da circa 50 milioni di euro per la realizzazione di uno studio tecnologicamente super avanzato nel cuore della natura, con il Virtual Set più grande d’Italia ed il primo 360 studio per produzioni live action. I Tuscany Film Studio, polo cinematografico indipendente promosso da Andrea Iervolino, accoglieranno un cinema e una struttura alberghiera di super lusso con lo scopo di attrarre in Italia le migliori produzioni internazionali. L’intero progetto sarà guidato dai criteri della “tassonomia europea” per garantire che lo studio sia sostenibile e green, rispettando l’ambiente e la natura circostante. I lavori per la costruzione inizieranno in autunno 2023, con l’obiettivo di completare la struttura entro la fine del 2024. Andrea Iervolino, promotore e finanziatore del progetto, ha affermato: “Sarà lo studio più ambito d’Italia nella cornice della Toscana, la meta più ambita d’Italia per il turismo di élite americano. Lo studio verrà realizzato per accogliere produzioni nazionali ma soprattutto internazionali al fine di attirare i più grandi talenti mondiali dell’entertainment, nuovi capitali ed investimenti internazionali in Italia al fine di contributore alla crescita del settore nel nostro Paese”.

