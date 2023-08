Tempesta sulle Baleari, turisti italiani bloccati a Maiorca

Palma di Maiorca, 28 agosto 2023 – Un migliaio di turisti italiani sono rimasti bloccati all'aeroporto di Palma di Maiorca dopo la cancellazione da domenica pomeriggio di otto voli diretti verso l'Italia, a causa della tempesta Rea che ha investito le isole Baleari. Molti di loro si sono accampati per la notte nello scalo Son Sant Joan di Palma di Maiorca, anche gli hotel dell'isola sono pieni. I voli soppressi per il maltempo sono quelli due per Roma Fiumicino e quelli per Cagliari, Malpensa, Verona, Bologna, Pisa e Bergamo. Solo una piccola parte dei turisti italiani è riuscita a ripartire con altri voli ma su alcune tratte non ci sono disponibilità fino a giovedì.

I disagi riguardano anche i turisti di altri Paesi che a migliaia sono accampati nell'aeroporto. A complicare la situazione sull'isola è anche l'incidente causato dal forte vento che domenica ha spezzato gli ormeggi della nave da crociera Britannia mandandola contro un petroliera, la Castillo de Arteaga, attraccata all'estremo opposto della darsena. Non si sono registrati feriti ma l'impatto ha danneggiato una fiancata della petroliera e la struttura per travasare il carburante.