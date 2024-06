Turista toscano affitta un appartamento a Napoli, la vista è sull’altare di una chiesa consacrata. Il video

Firenze, 6 giugno 2024 – Camera con vista. Anzi, cucina con vista. Su una chiesa consacrata.

Un turista toscano ha fatto una scoperta a dir poco incredibile all’interno di un appartamento affittato per una vacanza a Napoli.

Come mostra lo stesso turista in un video che è stato rilanciato anche dal deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, si vede l’interno del B&B. “Benvenuti, siamo a Napoli. Questo è l’appartamento. Carino, anche abbastanza moderno, curato, bellino – inizia il video –. Anche una bella terrazza con vista sulle case. Poi sulla cucina c’è un’altra finestra… Chiusa con i lucchetti...”.

La scoperta del turista toscano in un appartamento a Napoli: le finestre della cucina con vista sull'altare della chiesa

E qui avviene la sorpresa. Il turista apre le due finestrelle chiuse che si trovano in cucina e cosa si vede? L’altare di una chiesa consacrata. Per la precisione, scrive il deputato Borrelli sui social, si tratterebbe della chiesa di Santa Maria dell’Aiuto, una delle chiese monumentali nel centro storico di Napoli.

“Abbiamo chiesto alla Curia di verificare la vicenda ed intervenire – ha sottolineato il deputato – Questo dei B&B è davvero un fenomeno che è sfuggito al controllo. In molti casi le opportunità portate dal turismo hanno dato nuova linfa alla città e a tante famiglie la possibilità di sbarcare il lunario quando prima gli era impossibile. In altri casi, però, si è dato vita ad una speculazione selvaggia sconosciuta al fisco, talvolta illecita ed abusiva, che non incentiva affatto il turismo e danneggia Napoli e suoi cittadini, quelli costretti ad abbandonare le case in cui hanno vissuto per decenni, perché i proprietari hanno deciso di convertirle in camere da affittare, o quelli che non riescono a trovare una sistemazione in affitto con i prezzi saliti alle stelle”, ha scritto Borrelli.