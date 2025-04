Arezzo, 19 aprile 2025 – Turismo ed eventi a Castiglion Fiorentino

Nonostante il meteo non entusiasmante, con la settimana di Pasqua anche la Città di Castiglion Fiorentino con le sue strutture ricettive riaccende i motori.

Con il culto secolare delle tradizioni della Settimana Santa Castiglionese inizia un periodo che favorisce i vacanzieri con le prossime settimane caratterizzate dai così detti "ponti".

E chi come noi cerca di destagionalizzare la stagione turistica, deve puntare sempre più sulla primavera e sull'autunno con la certezza delle presenze che si registrano in estate.

Abbiamo sempre cercato di fare il possibile, con iniziative sportive, enogastronomiche, culturali, della tradizione, per attrarre visitatori che oramai anche nella nostra Città pesano e non poco sulla bilancia del cosiddetto settore terziario, con servizi che grazie anche alla laboriosità delle nostre imprese provocano una ricaduta economica sempre più marcata, misurabile con la tassa di soggiorno ma non solo con quella.

E così diventa importante attrarre tutto l'anno, dodici mesi all'anno, ed è per questo che dopo eventi sportivi come la Ronda Ghibellina Trail o i Campionati di Enduro, nel nostro palinsesto sta prendendo forma un nuovo Maggio Castiglionese, si scaldano i motori del Palio dei Rioni e c'è fermento per un rivisitato Castiglion Film Festival. In attesa del Vintage Festival che ad agosto trasforma il nostro centro storico "chiuso per ferie" nel cuore pulsante della Valdichiana e non solo.

La settimana che ha preceduto le festività di Pasqua ha fatto registrare un’impennata di prenotazioni presso gli agriturismi, le strutture ricettive e le case vacanza del territorio comunale. Ma non sono mancati neppure i turisti “mordi e fuggi”, che in particolare nel fine settimana, all’interno di una visita più ampia della Valdichiana, hanno fatto tappa anche a Castiglion Fiorentino.

Questo scenario era quasi impensabile fino a pochi anni fa e adesso vogliamo curare sempre più e sempre meglio la nostra programmazione assieme alle Associazioni del territorio e alla Pro Loco, per fare in modo che a Castiglion Fiorentino ci sia sempre qualcosa da fare o da vedere tutto l'anno.