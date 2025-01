Tumori, l'unità di neurochirurgia a Livorno unica italiana in studio su Ia

Livorno, 3 gennaio 2025 - L'unità operativa di neurochirurgia dell'ospedale di Livorno ha partecipato, come unico centro italiano, a un prestigioso studio scientifico pubblicato sulla rivista internazionale 'Neuro-Oncology', sulla possibilità di sviluppare, attraverso tecniche di Intelligenza Artificiale, modelli capaci di affinare la predizione prognostica del tumore cerebrale. In particolare, riferisce l'Asl Toscana Nord Ovest, il contributo del reparto livornese è stato determinante nell'implementazione di una casistica esaustiva completa di informazioni cliniche, radiologiche, patologiche e molecolari. Lo studio multicentrico dal titolo 'Machine Learning-based prognostic subgrouping of glioblastoma: a multi-center study' è stato effettuato dal consorzio internazionale ReSpond, che coinvolge 22 istituzioni attraverso tre continenti, ed è coordinato dalla University of Pennsylvania. "Il glioblastoma è il tumore cerebrale primario più aggressivo dell'adulto - spiega Orazio Santonocito, direttore dell'area testa collo della Usl Toscana Nord Ovest e primario della neurochirurgia aziendale - ed è caratterizzato da una significativa eterogeneità che pone sfide per la gestione dei pazienti, la pianificazione del trattamento e la stratificazione degli studi clinici. Lo studio recentemente pubblicato rappresenta un importante passo avanti nella comprensione e nel trattamento di questo tipo di tumori. È stato effettuato su oltre 2800 casi al fine di sviluppare, attraverso tecniche di intelligenza artificiale, modelli capaci di affinare la predizione prognostica nella popolazione di pazienti affetti da tumore cerebrale di natura gliale di alto grado". "Questi avanzamenti scientifici - aggiunge - avranno ricadute importanti in termini di miglioramento dell'accuratezza prognostica, del planning di trattamento e della progettazione delle sperimentazioni cliniche rivolte ai pazienti affetti da tali patologie".