Truffe online: si moltiplicano messaggi trappola di assistenza alle pagine social

Firenze, 23 ottobre 2023 - “Business alert”. Ma non solo. La fantasia criminale dei truffatori online purtroppo non conosce confine. Negli ultimi giorni, si stanno moltiplicando i finti messaggi di assistenza ai profili social. Chi gestisce pagine per conto di aziende e non solo lo sa bene: non passa giorno che, su Messenger, non arrivino messaggi truffaldini, sia in italiano che in inglese. In pratica, gli hacker si rivolgono agli amministratori delle pagine dicendo che “l’account verrà disattivato poiché esso, o le sue attività, non sono conformi ai nostri termini di utilizzo”. Insomma, si spacciano per Meta. E ancora, si legge nei vari messaggi: “Se ritieni che questa disattivazione sia un errore, possiamo guidarti attraverso i passaggi per la verifica”. Immancabile il falso link e, poi, la ‘firma’: Meta Security Team.

La Polizia Postale mette in guardia di fronte a questa ennesima truffa.

“Dopo aver subito il furto dell'account social, il cyber criminale potrebbe contattarvi inviandovi un messaggio di falsa assistenza dalla piattaforma - informa la Postale -. Presentandosi come un operatore del supporto del Social Network, il malfattore vi chiederà di effettuare un pagamento, spesso attraverso l’utilizzo di gift card (carta regalo), per procedere allo sblocco del profili”.

Cosa fare? Intanto, verificare sempre l’attendibilità dei messaggi, tenendo presente che i messaggi truffa contengono quasi sempre refusi o errori grossolani. Anche i link, spesso, sono molto, molto sospetti. E poi la richiesta di pagamento da parte di un social network è alquanto anomala.

La Postale consiglia di “proteggere i profili social attivando l’autenticazione a due fattori” e, soprattutto, stando sempre attentissimi primi di clikkare su link sospetti.