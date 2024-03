Truffe: occhio ai falsi assicuratori che inviano un qr-code per il pagamento

Firenze, 13 marzo 2024 - Un qr-code in teoria abbinato alla targa della nostra auto, architettato però da falsi operatori assicurativi. Le truffe ormai hanno mille sembianze: sms, email, telefonate truffaldine. Adesso, occhio anche ai qr-code, strumenti digitali che di per sé facilitano le nostre complicate vite, ma che in certi casi possono portare a spiacevoli guai.

La Polizia Postale mette in guardia i cittadini riguardo all’ultima idea scaturita dalle menti dei truffatori, ahinoi sempre più ingegnosi. La Polposta invita i cittadini a fare molta attenzione alle chiamate, ai messaggi o alle sponsorizzazioni sui social network dove falsi operatori assicurativi propongono polizze ad un prezzo molto vantaggioso.

Il truffatore invia alla vittima un qr-code associato alla targa dell’autovettura da esibire presso le ricevitorie abilitate per effettuare il pagamento. In realtà il riquadro digitale non contiene i dati dell’agenzia assicurativa ma quelli del truffatore: in questo modo il pagamento va ai malviventi. E naturalmente il cittadino caduto nel tranello non riceve alcuna copertura assicurativa. La Postale consiglia di diffidare da chi offre come unico metodo di pagamento il qr-code e invita a verificare che il destinatario del pagamento corrisponda ad una vera e propria compagnia assicurativa e non ad un privato.