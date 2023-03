“Non hai versato dei contributi Inps”. Ma è l’ennesima truffa online

Il messaggio truffa

Roma, 13 marzo 2023 - La fantasia dei truffatori purtroppo non conosce limiti. Adesso il raggiro ha le sembianze di un falso messaggio dell’Inps. L’azienda ha subito messo in guardia i cittadini dal nuovo tentativo di phishing bancario. Si tratta dei soliti messaggini o mail fasulli, attraverso cui i malviventi estorcono informazioni utili e denaro. In questo caso, il messaggio - con tanto di logo Inps, apparentemente identico all’originale, - esorta la vittima al saldo di presunti contributi Inps non pagati.

“Ti informiamo che ad oggi non risulta pervenuto il pagamento dei contributi Inps dell’importo di seguito indicato”. E via con una tabellina, con tanto di scadenza, numero di fattura e, soprattutto, importo da pagare. Il povero utente viene poi indirizzato su link chiaramente truffaldini. Nello stesso messaggio, si parla anche di multe da 2600 ai 13mila euro.

“Non cliccate su nessun link e non fornite alcun dato”, si raccomanda l’Inps tramite i suoi canali social.