Arezzo, 3 aprile 2025 – Trionfo DANZARIA alla Dance World Cup: le giovani ballerine di MONTEVARCHI volano in finale mondiale !

DANZARIA trionfa alla “Dance world Cup Competition” con MONTEVARCHI che rappresenterà l'Italia alla finale mondiale di Burgos -città della cultura europea 2025 in Spagna. Nella Città del teatro di Cascina (Pisa), si è svolta la “Dance World Cup Competition”, il prestigioso concorso internazionale di danza con sede centrale in Gran Bretagna (Jersey) e gare di qualificazioni nazionali in tutto il mondo dove le danzatrici DanzAria hanno dominato. Ora tra le società che rappresenteranno i colori italiani spicca DanzAria, diretta da Maria Toth, che ha ottenuto risultati straordinari alla “Italy qualifier 2025”. Gli allievi si sono distinti nelle varie categorie, conquistando primi posti, e riconoscimenti speciali.

La Dance World Cup è considerata uno dei più prestigiosi concorsi internazionali per giovani ballerini, con oltre 100.000 partecipanti provenienti da ogni angolo del pianeta. Questo risultato rappresenta non solo un grande trionfo per le giovani ballerine di Maria Toth , Iris Hodzic ed Alessandra Testi ma anche un motivo di orgoglio per l’intera Toscana. Un ringraziamento speciale va al presidente Giuseppe Nigro il cui impegno ha reso possibile la realizzazione di questo sogno.

1° posto Categoria Children Solo Classico Repertorio Eleonora Valorosi

3° posto Categoria Children Solo Contemporaneo Eleonora Valorosi

2° posto Categoria Children Solo Jazz Camilla Nompari

3° posto Categoria Junior Solo Contemporaneo Amelia Romoli

5° posto Categoria Junior Solo Contemporaneo Sabrina Arnetoli

1° posto Categoria Junior Duo/Trio Contemporaneo Isabella Caminita, Emma Foggi e Gregory John Esposito + premio in denaro per l’iscrizione alle finali

1° posto Categoria Junior Duo Lyrical Benedetta Gennari e Alyssa Lusho

1°posto Categoria Junior Gruppo Contemporaneo Grande (Eleonora Valorosi, Camilla Nompari, Amelia Romoli, Sabrina Arnetoli, Isabella Caminita, Emma Foggi, Gregory John Esposito, Gioia Lodi, Eleonora Rossi, Alyssa Lusho, Benedetta Gennari)

Tutte queste coreografie hanno superato il punteggio per passare alle finali mondiali 2025 a Burgos in Spagna!

Complimenti ai nostri ragazzi che con grinta, forza e determinazione hanno portato la loro bellissima danza sul palco!