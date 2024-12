In treno con i biglietti Tap&Tap, la Toscana viaggia più spedita

Pisa, 20 dicembre 2024 – Un touch con la carta di credito o con lo smartphone e il biglietto si fa al volo. Da ieri, è attivo sui collegamenti fra Firenze-Pisa-Livorno con tutte le stazioni intermedie, “Tap&Tap”, il canale di acquisto rapido dei biglietti del Regionale, tramite carte di pagamento contactless, direttamente dalle validatrici in stazione. Nelle 16 stazioni presenti lungo la linea sono state abilitate 115 validatrici dove si potrà acquistare il biglietto per i treni del Regionale in ogni orario della giornata. Basta appoggiare la carta di credito alla macchinetta che valida i vecchi biglietti e si può salire sul treno. Bisogna ricordarsi poi che quando si scende dal treno, la stessa carta va avvicinata all’obliteratrice della stazione di arrivo.

Il nuovo servizio è stato presentato nella stazione di Pisa centrale da Stefano Baccelli, assessore Infrastrutture e Trasporti Regione Toscana, Maria Giaconia, direttore business regionale e sviluppo intermodale Trenitalia e Natalia Giannelli, direttore regionale toscana Trenitalia. “È un servizio facile, intuitivo, veloce – ha spiegato Baccelli – e migliorerà il viaggio anche ai tanti turisti come già avvenuto sui bus e tram, visto che ormai il pagamento con carta di credito è super usato”. Per acquistare il biglietto basta avvicinare la propria carta di pagamento contactless, lo smartphone o lo smartwatch abilitati sui lettori posti nelle validatrici della stazione di partenza e poi effettuare la stessa operazione nella validatrice della stazione di arrivo. Il controllore leggerà solo gli ultimi quattro numeri della carta di credito del viaggiatore. È possibile acquistare con la stessa carta il biglietto per un solo passeggero adulto e in fase di controllo a bordo è sufficiente comunicare gli ultimi quattro numeri della carta. Tutte le informazioni sono disponibili su Trenitalia.com e sui canali social del Regionale. “Continua l’impegno del Regionale – ha sottolineato Giaconia – nell’offrire ai viaggiatori opzioni di acquisto sostenibili, semplici e tecnologiche per rendere il servizio ancor più fruibile, garantendo accesso ai mezzi di trasporto più veloce e rispettoso dell’ambiente”. Tap&Tap è attivo per i circuiti Visa, Mastercard, American Express e wallet, sui dispositivi digitali, anche per i collegamenti tra Roma Termini e Fiumicino (Leonardo express).

Presentata la nuova guida digitale ‘Viaggi in Regionale’ realizzata in collaborazione con Lonely Planet. Ma l’appuntamento pisano è servito anche per fare il punto sullo stato di salute della linea Pisa-Firenze, anche alla luce dell’indagine Pendolaria di Legambiente che la definisce la peggiore della Toscana e tra le peggiori 12 in Italia. “La stazione di Santa Maria Novella deve essere liberata di buona parte dell’alta velocità – ha detto l’assessore – e lo si può ottenere solo bypassandola con gallerie, tunnel sotterranei, per lasciare piena rotaia libera di superficie ai treni dei pendolari. Un altro modo per snellire il traffico su rotaia sulla tratta Firenze-Pisa è la nascitura stazione in fondo a viale Guidoni, terminal dei bus turistici. “Anche questa stazione consentirà di evitare di arrivare a Santa Maria Novella. Chi scenderà qui troverà la tramvia: lo scambio treno-tram è fondamentale e nodale per il trasporto del futuro come lo scambio treno-bus-ebike”.