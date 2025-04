Maltempo, investimento e guasti: mattinata di ritardi per i treni, disagi per i viaggiatori nel giorno di Pasqua

Firenze, 20 aprile 2025 – Un mattinata di Pasqua caratterizzata da ritardi e disagi per i viaggiatori che oggi, 20 aprile, hanno utilizzato i treni per spostarsi. La circolazione ferroviaria, a causa di due problemi distinti che hanno riguardato il nodo di Firenze e la linea Venezia-Bologna, ha subito diversi ritardi.

Alla stazione Termini a metà mattinata molti convogli in arrivo avevano ritardi compresi tra i 15 minuti e oltre due ore. Trenitalia ha reso noto che la circolazione è stata rallentata per un “inconveniente tecnico a un treno nei pressi di Firenze Castello”.

I treni Alta Velocità sono stati instradati sulla linea convenzionale e si sono accumulati forti ritardi. La circolazione sulla linea Alta Velocità è tornata regolare dopo le 12. Trenitalia ha fatto sapere “che eventuali ritardi registrati si riferiscono a precedenti inconvenienti già risolti”.

La circolazione è stata inoltre sospesa per diverse ore tra Monselice e Terme Euganee, sulla linea Bologna-Venezia, per un intervento dell’Autorità Giudiziaria a seguito dell'investimento,, poco dopo le 10, di una persona da parte di un treno.

Ritardi per i treni Alta Velocita', Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Alta Velocità sono stati instradati sul percorso alternativo via Verona con maggiori tempi di percorrenza più lunghi anche di 180 minuti. Infine sulla linea locale Aulla-Lunigiana l'offerta è riprogrammata tra Gragnola e Minucciano, in provincia di Massa e Carrara, per danni causati dal maltempo. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.