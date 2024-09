Treni in ritardo e cancellati: lunedì mattina di disagi per i pendolari

Firenze, 30 settembre 2024 – La settimana in Toscana inizia con alcuni disagi per i pendolari e per chi si deve mettere in viaggio con il treno per motivi di lavoro o altro. I problemi che si sono registrati stamani riguardano sia l’Alta Velocità che i treni locali e regionali, con conseguenti ritardi e cancellazioni.

Treni regionali in ritardo e cancellati

Intorno alle ore 06:30 si è verificato un guasto agli impianti di circolazione tra Sinalunga e Montepulciano. I treni regionali hanno subito ritardi e cancellazioni. Questi i treni coinvolti:

- 19065 (SIENA-CHIUSI CT) limitato a SINALUNGA, viaggiatori con autobus sostitutivo;

- 19070 (CHIUSI CT-SIENA) originario da SINALUNGA, viaggiatori con treno 19072.

- 19066 (CHIUSI CT-SIENA) viaggia con +23'.

- 19200 (LUCCA-PIAZZA AL SERCHIO) limitato a CASTELNUOVO G., viaggiatori con autobus sostitutivo;

- 19151 (MINUCCIANO PC-PISA C.LE) cancellato, viaggiatori con treno straordinario in partenza alle ore 07:40.

- 19198 (PIAZZA AL SERCHIO-AULLA LUNIGIANA) cancellato, viaggiatori con treno straordinario da CASTELNUOVO G. ad AULLA LUNIGIANA in partenza alle ore 08:45.

- 19198 (PIAZZA AL SERCHIO-AULLA LUNIGIANA) cancellato, viaggiatori con autobus sostitutivo;

- 19195 (AULLA LUNIGIANA-LUCCA) originario da PIAZZA AL SERCHIO, viaggiatori con autobus sostitutivo.

I problemi sulla linea dell’Alta Velocità

Alle ore 07:50 Trenitalia informa che la circolazione dell’Alta Velocità è rallentata per accertamenti sulla linea tra Chiusi e Rigutino. I problemi sono poi rientrati intorno alle ore 08:20 e la circolazione è tornata regolare. Alcuni treni dell’Alta Velocità hanno registrato ritardo fino a 20 minuti.

