Caos treni per il maltempo: linee interrotte, cancellazioni e ritardi

Firenze, 3 novembre 2023 – Caos treni per il maltempo e l’alluvione in Toscana. Nella mattina di oggi, venerdì 3 novembre, è stata sospesa la circolazione dei treni fra Prato e Pistoia, sulla linea Firenze Firenze-Prato-Pistoia, per la presenza di detriti sulla sede ferroviaria, dopo l'allagamento dei binari.

Lo rende noto Fs. A causa del maltempo interrotta anche la linea ferroviaria Lucca-Aulla tra Lucca e S. Pietro a Vico, alle porte della città capoluogo di provincia.

Si registrano cancellazioni e ritardi. Qui tutti gli aggiornamenti sui treni.