Treni cancellati oggi, ancora ritardi e variazioni per l’alluvione in Emilia-Romagna

Disagi in stazione per il caos treni dovuto all'alluvione in Emilia-Romagna (FotoSchicchi)

Firenze, 18 maggio 2023 – Dopo il caos di ieri, oggi giovedì 18 maggio, è ancora caos treni a causa dell’alluvione in Emilia-Romagna. A mezzogiorno Ferrovie comunica che tra Bologna e Firenze la linea dell’Alta Velocità, dei treni regionali e degli InterCity è ancora fortemente rallentata. E che la circolazione ferroviaria tra Marradi e Faenza rimane sospesa. La situazione dei treni oggi Ferrovie fa sapere che: I treni Alta Velocità possono subire variazioni di percorso e registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 90 minuti. I treni InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 60 minuti. I treni che percorrono la linea convenzionale viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato. I treni Alta Velocità e InterCity in forte ritardo Questi i treni Alta Velocità e InterCity con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: • FR 9304 Napoli Centrale (5:23) - Torino Porta Nuova (12:20) • FR 9516 Battipaglia (5:30) - Torino Porta Nuova (13:00) • FR 9490 Salerno (6:10) - Venezia Santa Lucia (12:34) • FR 9512 Roma Termini (7:10) - Milano Centrale (10:50) • IC 583 Milano Centrale (6:05) - Napoli Centrale (15:29). I treni Alta Velocità cancellati Questi i treni dell’Alta Velocità cancellati oggi: • FR 9682 Roma Tiburtina (5:30) - Milano Rogoredo (8:15) • FR 9301 Mantova (6:00) - Roma Termini (9:35) • FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) - Salerno (14:06) • FR 9610 Roma Termini (7:20) - Milano Centrale (10:35) • FR 9618 Roma Termini (8:50) - Milano Centrale (12:00) • FR 9615 Milano Centrale (8:58) - Roma Termini (12:10) • FR 9626 Roma Termini (10:50) - Torino Porta Nuova (15:10) • FR 9634 Napoli Centrale (11:30) - Milano Centrale (16:00) • FR 9627 Milano Centrale (11:58) - Napoli Centrale (16:33) • FR 9638 Napoli Centrale (12:30) - Milano Centrale (16:58) • FR 9631 Milano Centrale (13:00) - Napoli Centrale (17:33) • FR 9421 Venezia Santa Lucia (13:26) - Napoli Centrale (18:48) • FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) - Roma Termini (18:10) • FR 9426 Napoli Centrale (14:10) - Venezia Santa Lucia (19:34) • FR 9645 Torino Porta Nuova (14:50) - Roma Termini (19:10) • FR 9644 Roma Termini (15:20) - Milano Centrale (18:30) • FR 9652 Napoli Centrale (15:55) - Bergamo (21:43)