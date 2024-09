Arezzo, 28 settembre 2024 – È in programma per domenica 29 settembre 2024, il voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Tre sono le liste, “Comuni per la Provincia”, “Centrosinistra per Arezzo”, “Patto Civico – Intra Tevere et Arno”. Ad indicare la composizione dell’organo provinciale saranno i 488 consiglieri e primi cittadini dei 36 comuni del territorio. Dopo la riforma Delrio, la legge 7 aprile 2014, n. 56 e la trasformazione delle Province in organi di secondo livello, i cittadini non sono più chiamati alle urne. Le urne saranno aperte dalle 8 alle 20 nell'unico seggio, allestito nella sede della Provincia in via Spallanzani n. 23 Arezzo, presso la Sala Riunioni al terzo piano. L’Ufficio Elettorale, presieduto dal Segretario Generale dell’Ente Avv. Angelo Capalbo con verbale n. 3 dello scorso 11 settembre ha ammesso le seguenti candidature:

Per la lista “Comuni per la Provincia” sono candidati: PALAZZO Simon Pietro, BORRI Carla, MORBIDELLI Marco, CORNACCHINI Meri Stella, BASAGNI Lorenzo, ROGGIOLANI Patrizia, SCANCARIELLO Lucia detta Luciana, SEGHI Laura e LUCACCI Francesco.

Nella lista “Centrosinistra per Arezzo” sono candidati: VACCARI Valentina, BRANDI Paolo, CANACCINI Anna, POLCRI Filippo, SPADACCIO Elena, CAMICIOTTOLI Fabio, POGGINI Giada, ARIA Aniello detto Alino, TIZZI Giovanna, VALENTINI Stefano, VALORIANI Loriana e CHIARINI Giorgio.

“Patto Civico – Intra Tevere et Arno” sono candidati: SCARNICCI Stella, ANDREANI Egiziano, COPPOLA Nicola, GUERRINI Samuele, MANCIANTI Marta, MASINI Chiara e NIEDDU Giada.