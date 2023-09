Trasportatore denuncia il sequestro del gatto

Arezzo, 26 settembre 2023 – Denuncia il rapimento del gatto e lancia un appello affinché chi lo ha sequestrato lo riporti a casa. Così un autotrasportatore di Arezzo insieme alla famiglia. Stando a quanto ricostruito nella denuncia ai carabinieri, alcuni testimoni avrebbero visto un uomo portare via con la forza il gatto dal giardino di casa. Grey è il nome del gatto, un tigrato. secondo il proprietario non si allontana presso estranei. Il proprietario è assistito dall'avvocato Davide Faltoni che conferma l'indagine in corso. Massimo riserbo su eventuali minacce ricevute dal proprietario.