Tragedia in campeggio, muore soffocato da un boccone di bistecca

Orbetello (Grosseto), 25 settembre 2023 – Tragica cena in un campeggio di Orbetello, in provincia di Grosseto. Un cinquantenne è morto dopo essere rimasto strozzato da un boccone di bistecca in gola. Subito sono scattati i soccorsi, è stata tentata la manovra di Heimlich, ma quando è arrivata l’ambulanza l’uomo era già in arresto cardiaco e non è stato possibile salvarlo.