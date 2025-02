Caos traffico in FiPiLi: incidente a Ginestra Fiorentina, lunghe code direzione mare

Firenze, 24 febbraio 2025 – Un altro pomeriggio di caos traffico in FiPiLi. Intorno alle ore 17 c’è stato un incidente stradale a Ginestra Fiorentina. È successo al km 13+600 in direzione mare. In base alle prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento.

Traffico fermo subito dopo l’incidente, con lunghissime code che ben presto sono arrivate a raggiungere anche i sei chilometri. Ad aggravare la situazione anche l’orario di punta e la pioggia.

La circolazione è stata sbloccata dopo circa un’ora e la situazione tornata lentamente alla normalità.

Stamani altri incidenti. Il primo, intorno alle 07:45 tra gli svincoli di Empoli Centro ed Empoli Ovest in direzione Pisa. Poi un tapmonamento tra Lastra a Signa e Scandicci verso Firenze.