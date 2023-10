Traffico di droga, cinque indagati

Arezzo, 4 ottobre 2023 – Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e trasferimento fraudolento di valori: queste le accuse nei confronti di 5 persone per le quali i finanzieri, su delega della Procura di Perugia, hanno eseguito

un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa

dal gip del capoluogo umbro, nei confronti di cinque

persone - di cui una, di origini albanesi residente ad Umbertide, destinataria degli arresti domiciliari, e quattro, una albanese, una rumena e due italiane residenti, queste ultime, in provincia di Arezzo, sottoposte all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Contestualmente, è stato eseguito il sequestro preventivo del capitale sociale e del compendio aziendale di tre società, con sede a Città di Castello, Umbertide e Lerchi ( Arezzo)

collegate alla gestione di bar e night club, la cui

proprietà, riconducibile al cittadino albanese, sarebbe stata fittiziamente ceduta agli altri destinatari delle misure. Il procedimento arriva dopo le indagini coordinate dalla

Procura di Perugia e condotte dal Gico del Nucleo di

Polizia Economico-Finanziaria, che avevano portato, già

nell'autunno dello scorso anno, all'applicazione di

misure cautelari, per le accuse di riciclaggio,

autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, nei confronti di dieci soggetti, alcuni dei quali connessi alla criminalità organizzata, e all'esecuzione di sequestri per oltre un milione di euro. In quel contesto, erano emersi

anche rilevanti indizi di attività di spaccio da parte di

un sodalizio di origini albanesi operante nell'area

dell'Alta Valle del Tevere.