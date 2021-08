Firenze, 7 agosto 2021 - Tutti in coda per le località di villeggiatura. Con sabato 7 agosto scattano le vacanze degli italiani. Il grosso dei cittadini parte in questo fine settimana per tornare al lavoro a partire da lunedì 23 agosto. E scattano le maxi code in autostrada, con traffico sostenuto ovunque. Leggi gli aggiornamenti sul traffico di Muoversi in Toscana.

Tweets by muoversintoscan

A un certo punto della mattinata, sul nodo fiorentino, per percorrere il tratto tra Scandicci e Barberino del Mugello serviva circa un'ora. Code ampiamente previste: la giornata è da bollino rosso. Certo non aiutano i cantieri in autostrada, soprattutto quelli a Firenze sud per il controllo della staticità delle gallerie e che tante polemiche hanno creato. Mentre dall'altro lato è stata aperta la terza corsia per un tratto di 5 km tra Firenze Sud e Incisa Valdarno, per cercare di alleggerire il traffico.

Tutto il nodo toscano dell'A1 è congestionato in questo sabato, con code a tratti tra Incisa e Barberino del Mugello in entrambe le direzioni, sia nord che sud. La situazione viene costantemente monitorata dalla polizia stradale.