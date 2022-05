Trasporto pubblico, Nardella attacca: "Indecente l'inefficienza di Autolinee Toscane"

Firenze, 30 maggio 2022 - "Sono molto insoddisfatto di questi primi sette mesi di Autolinee Toscane. È indecente il livello di inefficienza di questa azienda a sette mesi dalla vittoria della gara regionale. È indecente". Lo dichiara il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenendo a LadyRadio commentando la qualità del trasporto pubblico locale in Toscana con il nuovo gestore.

«Sono molto insoddisfatto da questi primi sette mesi di gestione di Autolinee Toscane: lo sono moltissimo perché vedo, parlando con i cittadini, le disfunzioni e le corse che vengono cancellate». Secondo Nardella, "non è accettabile" che l'azienda che gestisce i bus toscani sia ancora «in questa situazione» dopo sette mesi. «Io non so se questi - ha proseguito, parlando sempre di At - rispettano la gara regionale oppure no. Purtroppo questa gara regionale costruita dall'amministrazione regionale precedente ci mette in difficoltà, perché noi come Comune di Firenze non abbiamo più poteri diretti di controllo e di gestione del servizio, tuttavia abbiamo un interlocuzione, governiamo questa città, vediamo le cose che non funzionano e così non va. Io capisco che ci sono problemi sull'assunzione del personale, ma in tutte le città hanno problemi di assunzione del personale. Autolinee Toscane fa parte di uno dei colossi mondiali del trasporto: è possibile che questi non riescano a trovare il personale?"

"Capisco che ci sono problemi con le assunzioni - continua Nardella - in tutte le città hanno problemi del genere, ma Autolinee fa parte di uno dei colossi mondiali del trasporto. È possibile che non riesca a trovare il personale? Come è possibile che in sette mesi ancora non abbia risolto il problema? Da un lato la società fa bene a investire sulla formazione dei giovani, ma dall'altro si deve attrezzare per avere la disponibilità delle persone. E se queste non vengono perché gli stipendi sono bassi, deve mettere mano ai salari. Non sta a me risolvere il problema del servizio, sta ad Autolinee".