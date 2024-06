Countdown a Firenze, la città si accende per l’invasione della carovana del Tour de France

Firenze, 7 giugno 2024 – Non è esagerato parlare di una attesa sempre più frenetica a Firenze e in Toscana per la partenza del Tour de France. La città nei prossimi giorni sarà sempre più in giallo, tra palazzi e monumenti che saranno illuminati, tra bandiere, striscioni e drappi che sventoleranno un po’ ovunque. Sarà una Firenze anche sempre più "blindata" con divieti di accesso e di sosta negli ultimi giorni prima della partenza, per consentire la preparazione e poter lavorare con una certa tranquillità.

La settimana clou sarà quella dal 23 al 29 giugno, giorno della partenza della Grande Boucle. Qualche angolo della città ha già assunto una veste nuova come piazza della Repubblica con il tabellone inaugurato il 21 marzo quando mancavano 100 giorni alla partenza, e che segna il tempo che manca al grande momento dell’evento. Firenze sarà in giallo compresa la facciata di Palazzo Vecchio che sarà illuminata, come altri monumenti e strutture come la torre di San Niccolò e la porta di San Frediano. Altri punti della città ospiteranno maglie gialle giganti, mentre saranno interessati da questa ondata gialla anche decine di pali della luce pubblica con l’apposizione di speciali disegni.

Non resteranno fuori nemmeno alcuni palazzi storici, perché il Tour che per la prima volta parte dall’Italia e ha scelto Firenze, è un evento grandioso. A volte si ha l’impressione che forse non ci si rende conto fino in fondo di quello che succederà in quei giorni. Su nel cielo sopra a Forte Belvedere previsto anche lo stazionamento di un dirigibile che lancerà coriandoli e stelle filanti.

Il 27 giugno è stata fissata la presentazione ufficiale delle squadre nello scenario del piazzale Michelangelo e in quella occasione il direttore generale del Tour Cristian Proudhomme prenderà parte alla pedalata turistica che partirà dalla zona del Ponte Vecchio e si concluderà al Piazzale. Il giorno 29 invece tutto partirà dal parco delle Cascine con il gruppo dei corridori e l’intera carovana che si muoveranno verso il centro storico avendo come punto di riferimento piazza della Signoria, poi la carovana sfilerà su Ponte Vecchio per salire attraverso il viale dei Colli al piazzale Michelangelo.

Da qui in discesa transitando dalla zona di Gavinana dove si trova piazza Gino Bartali, con la statua che ricorda il grande campione fiorentino al quale è dedicata la prima tappa così come a Gastone Nencini. Davanti al Viola Park a Bagno a Ripoli la partenza ufficiale. Una delle tante ordinanze emesse per l’evento ricordano che piazzale Michelangelo sarà chiuso per sosta e transito dalle 6 di martedì 25 giugno fino alla mezzanotte del giorno 29. Anche piazza Santa Croce sarà interessata dalla corsa , ospitando il "villaggio giallo" per gli appassionati.

E nell’anno in cui per la prima volta nella sua storia il Tour ha scelto l’Italia per la sua partenza, non poteva mancare Ernesto Colnago, 92 anni, genio e maestro della bicicletta nel mondo. Già negli anni scorsi, primo marchio di bici al mondo a farlo, aveva realizzato una speciale bici in onore del Tour. Quella di quest’anno è stata presentata ieri in tutta la sua bellezza nella Sala dei Gigli di Palazzo Vecchio, e tale evento rientra nel programma di Pitti Immagine dedicato alla bicicletta e al ciclismo che si svolgerà dal 26 al 28 giugno presso la Stazione Leopolda. L’evento si chiamerà Be Cycle e Colnago esibirà le proprie biciclette, Quella realizzata per il Tour 2024 si chiama C68 Fleur-de-Lys e valorizza il giglio, elemento chiave del design della bici, essendo il giglio un simbolo ricco di significato sia per Firenze che per la Francia.

Cresce insomma l’attesa e il sogno sta per diventare realtà.