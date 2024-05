Tour de France a Firenze: un mese dall’evento, che attesa. Da dove passa la corsa

Firenze, 29 maggio 2024 - Sarà un Tour storico quello del 2024 la cui Grand Départ sarà tra un mese a Firenze. Per la prima volta nella storia della corsa francese nata nel 1903, la partenza avverrà dall’Italia, e storica sarà anche la sua conclusione che non avverrà (per motivi di sicurezza) a Parigi, in quanto il 26 luglio, cinque giorni dopo la conclusione del Tour, nella capitale francese si apriranno i Giochi Olimpici.

La festa a cento giorni dalla partenza

Un Tour che nascerà in Toscana, e si metterà in movimento dal centro storico di Firenze con una passerella che toccherà il cuore della città, nel ricordo di quattro grandi campioni.

Il Tour de France è pronto a sbarcare a Firenze. La Grand Depart, la grande partenza, è prevista dal capoluogo toscano il 29 giugno

Nella prima tappa da Firenze a Rimini, l’omaggio a Gino Bartali che vinse la corsa francese a 10 anni di distanza, nel 1938 e nel 1948, e a Gastone Nencini (primo al Parco dei Principi di Parigi nel 1960 complimentato anche dal presidente della Repubblica francese De Gaulle).

Una foto di Bartali e Coppi

Poi il pensiero sarà per Marco Pantani (trionfatore in maglia gialla nel 1998 anno in cui vinse anche il Giro d’Italia) nella seconda da Cesenatico a Bologna, quindi il ricordo di Fausto Coppi primo a vincere Giro d’Italia e Tour nello stesso anno, 1949 e 1952, con l’arrivo a Torino e la partenza della 4^ tappa da Pinerolo verso la Francia.

Sabato 29 giugno 2024, la Firenze-Rimini di Km 205 con il via ufficiale davanti al Viola Park nella zona di Bagno a Ripoli, dopo una passerella di straordinaria bellezza, toccando luoghi simbolo della città. Da qui verso la Valdisieve passando per Pontassieve, Rufina, Dicomano e San Godenzo prima dell’ingresso in Emilia Romagna. Il Valico Tre Faggi sarà la prima asperità dell’edizione 2024 ma ci saranno altre difficoltà da superare prima di giungere sul traguardo di Rimini. A 20 chilometri dall’arrivo la salita di San Marino che porterà il dislivello totale della prima frazione a 3800 metri.

Domenica 30 giugno 2024, Cesenatico-Bologna di 200 km transitando anche da Ravenna e da Faenza, prima di un finale dove non poteva mancare il Colle di San Luca che verrà percorso per due volte. Un’altra tappa nervosa, difficile, dopo quella del giorno prima e con il ricordo di Marco Pantani che accompagnerà l’intera carovana.

Lunedì 1 luglio la terza tappa del Tour da Piacenza a Torino di 225 km transitando anche dalla zona dove è nato Fausto Coppi con meno difficoltà e ritenuta la prima adatta alle ruote veloci. La quarta frazione prenderà il via da Pinerolo e sarà l’arrivederci dell’Italia alla Grande Boucle.