Toscana, calano la rapine in banca: -60% in un anno

Firenze, 27 maggio 2025 – Da 5 a 2 in un anno: più che dimezzate le rapine in banca in Toscana. Lo afferma in una nota Abi (Associazione bancaria italiana), spiegando che nel 2024 sono stati 2 i colpi allo sportello fatti nella reg ione - uno a Pisa e uno a Lucca - contro i 5 del 2023 (avvenuti 1 a Firenze, 3 a Lucca e 1 a Prato), con un calo del 60%.

I dati sono quelli forniti da Ossif, il Centro di ricerca Abi in materia di sicurezza, dai quali risulta anche un calo del fenomeno a livello nazionale: complessivamente le rapine allo sportello sono passate dalle 80 del 2023 alle 51 del 2024 (-36,3%).

Nel 2024, cala anche il cosiddetto indice di rischio - cioè, il numero di rapine ogni 100 sportelli - che è passato da 0,4 a 0,3 a livello nazionale e da 0,3 a 0,1 in Toscana. «La tendenza positiva che ha caratterizzato il fenomeno negli ultimi anni è il risultato di un impegno congiunto crescente tra le banche e le forze dell'ordine. Questo lavoro condiviso ha avuto l'obiettivo di promuovere una cultura della sicurezza sempre più solida, a tutela sia dei clienti sia dei dipendenti del settore, in linea con le priorità strategiche dell'Abi e dell'intero comparto bancario», ha sottolineato il direttore generale dell'Abi Marco Elio Rottigni. L'indagine Ossif è stata presentata oggi al convegno Banche e sicurezza 2025.