Torna il Mercatale: sabato 3 giugno sotto i Portici di via Roma

Arezzo, 1 giugno 2023 – Nuovo appuntamento mensile sabato 3 giugno con il Mercatale ad Arezzo. Dalle ore 9 alle 19 come sempre in concomitanza con la Fiera Antiquaria, sotto i Portici di via Roma ed in via Ser Petraccolo ci saranno dieci stand con i prodotti a chilometro zero.

La nuova edizione vedrà tra i protagonisti le prelibatezze stagionali del sottobosco: dalla Valtiberina ci saranno i pregiati prugnoli, i gallinacci ed i primissimi porcini, nonché lo scorzone e il tartufo nero estivo.

Grande spazio ai prodotti stagionali dell'orto, freschi o trasformati con sottolii, composte e marmellate.

Variegata e di grande qualità anche l'offerta del settore caseari che, grazie alla nuova stagione primaverile ed alla disponibilità di foraggi freschi, si preannuncia particolarmente interessante con formaggi freschi, ricotte e robiole dal sapore floreale compreso i pecorini a latte crudo semistagionati con sapori ed odori di fieno ed erba secca.

Anche in questa edizione non mancheranno le specialità della norcineria casentinese con prosciutti e finocchione.

“L’edizione del Mercatale” annuncia Lucio Gori di Confesercenti “rappresenta un’occasione di acquisto per le famiglie e per i visitatori. Gli stand garantiscono la genuinità dei prodotti per un mercato che si differenzia proprio per la peculiarità di valorizzare la merce a chilometro zero. Ci auguriamo che l'edizione di giugno possa anche rappresentare un arricchimento dell'offerta per i tanti turisti che crediamo saranno ad Arezzo in occasione della festa di compleanno della Fiera Antiquaria, promossa dalla Fondazione Arezzo Intour e dall'assessorato alle attività produttive del comune di Arezzo”.