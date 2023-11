30 novembre 1982, esce ‘Thriller’: Michael Jackson entra nel mito

Firenze, 30 novembre 2023 – Il 30 novembre del 1982 non è un giorno qualsiasi per gli amanti della musica: Michael Jackson pubblicò infatti ‘Thriller’, l'album più venduto di tutti i tempi. Un'opera iconica quella del Re del pop, che ha battuto il record di 8 Grammy vinti, ha infranto le barriere musicali e cambiato le frontiere della musica pop e dei video. I suoi numeri sono impressionanti: è stato infatti per 500 settimane nella classifica di Billboard e ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo. Thriller detiene un record di 37 settimane al numero 1 di Billboard. È stato il primo album nella storia a passare le prime 80 settimane nella Top 10 degli album, un'impresa raggiunta solo da un altro album nei quasi quattro decenni successivi.

Durante la sua 112esima settimana nella classifica degli album di Billboard, è diventato il primo titolo in assoluto ad essere certificato RIAA 20X multi-Platinum (30 ottobre 1984) ed è diventato il primo titolo in assoluto ad essere certificato più di RIAA 30X multi-Platinum nel 2015 e da allora è stato certificato 34 volte Multi-Platinum. E non finisce qui. Thriller è arrivato al numero 1 in classifica in tutti i Paesi del mondo, inclusi Regno Unito, Francia, Italia, Australia, Danimarca, Belgio, Sud Africa, Spagna, Irlanda, Nuova Zelanda, Canada e il Sud Africa dell'apartheid. Ancora oggi, con oltre 100 milioni di copie, resta l'album più venduto di tutti i tempi. Nasce oggi Winston Churchill nato il 30 novembre del 1874 a Woodstock. Se nei tornanti della storia i fatti hanno preso un certo corso è grazie al ruolo di leaders come lui. Il popolo lo seguì anche se la sua impresa contro Hitler poteva apparire impossibile da realizzare. Guidando il Regno Unito alla vittoria, è stato definito il politico che ha cambiato il corso della storia, per aver fatto trionfare la democrazia contro la minaccia rappresentata dalla dittatura. Ha detto: “Il problema dei nostri tempi consiste nel fatto che gli uomini non vogliono essere utili, ma importanti.”