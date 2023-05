24 maggio 1991, esce Thelma & Louise: il film-manifesto dell’emancipazione femminile

Firenze, 24 maggio 2023 - Era il 24 maggio del 1991 quando uscì nelle sale Thelma & Louise, film cult diretto da Ridley Scott. Vincitore dell'Oscar per la miglior sceneggiatura nel 1992, è diventato un classico, tanto da venire spesso citato nella cultura popolare. Servì anche a lanciare la carriera dell'allora sconosciuto Brad Pitt (nel ruolo di J.D.). La storia racconta di due donne - la casalinga Thelma e la cameriera Louise - che per evadere dalla routine quotidiana si ritrovano ad essere due fuggiasche a corto di soldi. "Quando 30 anni fa abbiamo girato Thelma & Louise - ricordò Susan Sarandon - io e Geena Davis non avevamo idea che quel tipo di impatto culturale sarebbe durato per anni. All'epoca era rivoluzionario avere in un film due donne senza essere nemiche e noi ci divertivamo sullo schermo. Credo che sia stata una delle svolte più grandi. Oggi ci sono tante attrici brillanti che fanno film in cui le donne non sono avversarie e hanno il potere di decidere il loro destino". Il film, un vero e proprio manifesto sull'amicizia e l’emancipazione femminile, inizialmente doveva essere interpretato da Michelle Pfeiffer e Jodie Foster, mentre per il ruolo di J.D. fu preso in considerazione anche George Clooney. Inoltre la scena del bacio d'addio tra Thelma e Louise non era presente nella sceneggiatura e fu un'idea della Sarandon. Scott, aperto alle improvvisazioni, abbandonò quindi il copione che avrebbe visto Thelma sopravvivere e Louise l'unica vittima. "Girammo la fine del film letteralmente in una ripresa - ricorda la Sarandon -. Avevamo passato l'intera giornata girando scene in elicottero e tutte le altre cose che dovevano accadere l'ultimo giorno. Avevamo solo una ripresa e io dissi a Ridley 'la prendo e la bacio' e lui disse 'Ok'. Quella scena divenne uno dei finali di film più memorabili di sempre. Dal 2016 il film è nel National Film Registry per il suo valore culturale e storico. Nasce oggi Eduardo De Filippo nato il 24 maggio del 1900 a Napoli. Drammaturgo, attore, poeta, regista, grande protagonista della cultura italiana del '900. Figlio d'arte, il padre naturale era il commediografo e attore Eduardo Scarpetta, crebbe nell'ambiente teatrale assieme ai fratelli Titina e Peppino. Per i suoi meriti artistici venne nominato senatore a vita nel 1981. Tra le opere più famose figurano ''Napoli milionaria'', ''Questi fantasmi'', ''Il sindaco del rione Sanità’', ''Natale in casa Cupiello'', ''Filumena Marturano'', ''Gli esami non finiscono mai''. Ha detto: “Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male”.