The Fork sceglie i migliori ristoranti in Toscana, Liguria e Umbria. Ecco i locali nella Top 50

Firenze, 24 giugno 2023 – The Fork, la piattaforma che consente di prenotare i tavoli nei ristoranti, che conta 20mila affiliati in Italia, oltre 30 milioni di download della App, 20 milioni di recensioni pubblicate e più di 20 milioni di visite mensili, ha stilato la 'Top 50 Estate', ovvero la lista dei locali migliori in cui andare a cena in questo periodo. L'elenco è stato redatto tenendo conto di diversi fattori quali il punteggio, le recensioni, le prenotazioni e le visite sulla scheda del ristorante, i volumi nel corso dei mesi estivi. Il risultato sono 50 ristoranti, tra cui dieci si trovano in Toscana, Liguria e Umbria. Ecco quali sono.

Toscana

In Toscana The Fork consiglia il ristorante Il Sale a San Vincenzo, in provincia di Livorno, ottimo per appagare il palato, ma anche per godere di un panorama che si estende dall'Elba alla Gorgona, passando per la Corsica. Nella Top 50 anche Lunasia a Viareggio, ristorante da una stella Michelin, mentre a Porredo, frazione di Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, merita fermarsi a cena alla Locanda De Banchieri per scoprire la cultura gastronomica della Lunigiana. Vale il viaggio a Cortona (Arezzo) il ristorante gourmet Organika, immerso nella verde campagna, ma a pochi passi dal centro dell’antica città etrusca. Sono nella Top 50 anche Il Palagetto, relais hotel a Volterra (Pisa), e Il Cardinale di Colle Val D'Elsa, che in estate offre la possibilità di gustare i piatti della tradizione, rivisitati con un pizzico di innovazione e creatività, accanto alla piscina in travertino immersa nel giardino che circonda il Relais Della Rovere.

Liguria

Per chi si trova in vacanza in Liguria, secondo The Fork non può non prenotare una cena al ristorante Sarri di Imperia, che propone ricette creative a chilometro zero, o da Carletto a Savona, locale, a due passi dal porticciolo turistico, arredato con quadri e tappeti d'autore. A Portofino, invece, è consigliato DaV Mare, trattoria di pesce aperta da oltre mezzo secolo proprio nella famosa piazzetta frequentata dal jet-set di tutto il mondo.

Umbria

In Umbria tappa obbligata a Casa Corsetti a Magione, nel perugino, dove si cena sotto le stelle in un ambiente elegante e curato. Il ristorante ha 5 stelle sia nelle recensioni di Google che su Tripadvisor.