Tetti scoperchiati e frane, gravi danni in Garfagnana e Valle del Serchio per il maltempo

Lucca, 27 ottobre 2023 – Molte le criticità presenti sul territorio della Media Valle del Serchio e della Garfagnana a causa delle precipitazioni abbondanti, accompagnate da potenti raffiche di vento, che nella notte si sono abbattute su diversi Comuni, da Borgo a Mozzano, Gallicano, Molazzana, fino a San Romano di Garfagnana, Vagli Sotto, tra gli altri. Tutti interessati da cadute di alberi, smottamenti, frane e allagamenti. Monitorato costantemente il fiume Serchio, soprattutto nella zona del Ponte del Diavolo a Borgo Mozzano, con una portata in continuo aumento, ma sostanzialmente sotto controllo. Provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni, la SS12 dell'Abetone e del Brennero ta Bagni di Lucca per la caduta di un albero sulla carreggiata, con il personale Anas impegnato nella gestione della viabilità e nelle operazioni di ripristino, mentre il transito è stato deviato sulla SP 18.

Anche in Garfagnana risulta al momento interdetta al transito la strada comunale di accesso alla Valle di Soraggio per una frana nelle vicinanze di Rocca Soraggio, frazione del comune di Sillano-Giuncugnano. Nel comune di San Romano in Garfagnana risultano attualmente isolate sette abitazioni per una importante caduta massi nella piccola frazione di Verrucole.

Tetti scoperchiati in alcune abitazioni del comune di Vagli Sotto, per una breve tregua delle piogge in mattinata che sta consentendo ai tecnici dei vari Comuni interessati di operare per il ripristino della viabilità, insieme alle squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Lucca, che ha richiamato anche personale fuori servizio come supporto per gli interventi. In atto una ripresa del vento, con l’allerta meteo arancione attiva fino a questa mattina alle 8 prorogata, seppure declassata in codice giallo, fino alla mezzanotte di oggi.